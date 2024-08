Docentes se concentraron en Plaza Sarmiento visibilizando el reclamo que motiva el Paro

En paralelo a la movilización central prevista en la capital provincial, en diferentes localidades se organizaron a través de redes sociales, convocatorias para replicar el malestar docente en los ámbitos locales, además de la incidencia del Paro de este jueves y viernes.

"En la docencia entrerriana -como nunca se vio- estamos cobrando cada vez menos, porque nos están descontando más aporte jubilatorio; no tenemos una propuesta seria, ya que nos están descontando más de lo que corresponde; y estamos preocupados, con angustia, con dolor", afirmó una docente en declaraciones a FM Estación Plus Crespo y agregó: "Siempre estamos dando todo y el gobierno no lo valora, no aprecia la educación -como lo decía en su discurso de campaña-".

Aseguran que se han visto afectados a nivel salarial con mayor incidencia que en los primeros meses del año y en tal sentido, reflexionaron: "Recibimos aumentos por debajo de la inflación. Había una promesa de reajuste después del primer semestre y no se cumplió. Es de mala fe que no se hable de ese tema, porque hemos perdido un 20% ya. No se puso sobre la mesa tampoco el descuento importante que hemos tenido. Nos ofrecen un 5% de aumento, pero se incrementó el aporte jubilatorio al 3%, el gremio se lleva su parte, se elevó el descuento de IOSPER, en definitiva estamos pagando encima, por ser docentes".

El sector de educadores cuestionó el doble discurso del gobierno provincial, sobre lo cual explicó: "El gobierno manifiesta que el descuento del 3% es por el desfinanciamiento de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, pero a la vez nos ofrece de aumento es un bono de $40.000 mensuales hasta fin de año 'en negro', de modo que en el mismo acto está perjudicando a la Caja con montos en negro, no remunerativos. Es una incoherencia total".

"Hace años que tenemos salarios no sólo por debajo de la línea de la pobreza, sino por debajo de la línea de indigencia. Un cargo testigo -a los que ahora les correspondería aumento-, sería un docente de primaria que recién se inicia, por lo que entendemos que a los docentes de secundaria no les correspondería nada, no están alcanzados por el aumento que ofrece el gobierno. Un maestro que recién se inicia tiene un sueldo de $379.000, pero hay un engaño respecto de lo que se cobra por antigüedad luego, ya que como la mayoría de los códigos no son remunerativos, es muy poco lo que el docente va sumando por antigüedad o cargos de ascensos, no se acompaña lo que percibe con su trayectoria profesional. Aún así, hay que decir que un profesor del nivel secundario, con 18 horas semanales, no llega a percibir ese monto de maestro inicial", sostuvieron.

por otra parte, señalaron que "desde que se quitó el FONID, venimos en desventaja, porque estos porcentajes que intentan acercarse no compensan lo que nos fue quitado. Si no hay una evaluación seria, con parámetros de lo que realmente sucede y cómo se encuentra la economía, es difícil que se arribe a un sueldo digno. Preocupan también las partidas de limpieza, son escasas las escuelas que han recibido esos fondos en tiempo y forma, o sea que se está descuidando la higiene y la salud de nuestros estudiantes", referenció.

En esa línea de pensamiento, otra educadora expresó: "En cualquier empresa, un trabajador va ganando más a medida que crece en antigüedad; en la educación pasa exactamente lo contrario. Cobramos menos a medida que tenemos más antigüedad. Sube la nafta, la luz, la niñera, las capacitaciones y a todo lo afrontamos desde nuestros ingresos. Por otra parte, tenemos muchas obligaciones que no se nos reconoce, porque hacemos de psicólogos, de padres, madres, la escuela está atento a abrigar a un alumno, a darle de comer, hacemos mucho más que dar una clase. Y estamos acá porque luchamos por un derecho nuestro, pero pensando en nuestros hijos y los hijos de los demás", manifestó al dejar abierta la invitación a las familias, para que acompañen el pedido a las autoridades provinciales.