Un sacerdote filipino es el reemplazante del padre Huberto en la Parroquia San José de Crespo

El sacerdote Joemari (José María) Berme es filipino y se desempeñará en la Parroquia San José de Crespo en reemplazo del padre Huberto, quien está con un problema de salud, y de acuerdo a como sea su recuperación podrá volver a sus actividades, o bien tener un nuevo destino pastoral.

Fue puesto en funciones en la celebración del día domingo por el Superior Provincial SVD Argentina Sur, P. Marcelo Cattáneo.

Berme le contó a FM Estación Plus Crespo “es mi primera vez acá, porque hace seis meses llegué a Argentina y también al mismo tiempo me puse a estudiar castellano en Buenos Aires. Gracias a Dios la semana pasada he terminado mis estudios, no significa que ya hablo perfectamente, pero con el tiempo voy a mejorar más y por eso estoy acá para mejorar mi idioma, aprender, también para conocer a la gente y compartir la vida con ustedes”.

Entre las opciones de destino, ¿estaba Argentina y qué otro lugar usted pretendía ir a hacer su primera misión?

“Sí, antes de nuestra ordenación hemos pedido ocho países, ocho países antes de nuestra ordenación y yo elegí acá en Latinoamérica, Argentina y Brasil y por eso tenemos que elegir ocho países y después se ve donde se necesita más. El año pasado yo recibí Argentina como mi primer destino”.

¿Conocía o sabía algo de Argentina antes de definir esta opción?

“No lo sabía, solo yo quiero, me gustaría trabajar en parroquia, escuela y también hay en la lista de misiones o destinos, ahí está Argentina, por eso yo elegí también Argentina”.

En su país natal, ¿se conoce a Argentina?

“Sí, la gente en Filipinas sabe perfectamente Argentina porque en la comida”.

¿Comida?

“Si por la comida, porque en Filipinas tenemos una comida común o muy conocida en lata, se llama Argentina corned beef. Carne de vaca, pero en lata, Argentina. Por eso muy conocida Argentina con su comida en lata".

¿Hubiera pensado que nos conocían por el fútbol?

“No son futboleros en Filipinas. Basquetbolistas sí, yo juego también básquet”

“Espero poder adaptarme rápidamente y aprender mucho de ustedes”, finalizó diciendo el nuevo sacerdote.

Por su parte el padre Simón Selva Raj (indio), que celebra sus 48 años este lunes 12 de agosto, se mostró muy emocionado y dijo a FM Estación Plus Crespo “hoy es un día más para agradecer a Dios y recordar con mucho cariño a mi papá, que está en el cielo y mi mamá que todavía la tengo. También es un hermoso momento para darle gracias a esta hermosa comunidad que me viene acompañando de los últimos siete años y medio que estoy acá”.

“Es una gran alegría de contar desde este hermoso día con un nuevo compañero. Será un vicario de nuestra parroquia San José, el padre José María, oriundo de la Filipinas. Hace un año que se ordenó y hace seis meses que está en Argentina. Ya había salido de su estudio y así que habla muy bien. Así que entre los dos vamos a formar un equipo para poder acompañar a todo el pueblo”, finalizó diciendo el sacerdote.