El hospital San Francisco de Asís recibió un respirador de transporte para ambulancia

Estación Plus Crespo

El Hospital San Francisco de Asís de Crespo fue beneficiario de la entrega de un respirador de transporte para ambulancia, provisto por el Ministerio de Salud de Entre Ríos, que invirtió 16.700.970 pesos para su adquisición. A instancias de estar próximo a su disponibilidad plena, el director del efector de salud, Dr. Juan Pablo Schonfeld, expresó a FM Estación Plus Crespo: "Fue una gestión que ya había comenzado la Dr. Sandra Scarso y que en estos días el Ministerio de Salud lo concretó, haciéndonos entrega de un respirador de última generación, transportable, para la ambulancia. Estamos muy contentos, porque además, solamente dos ambulancias en toda la provincia lo tienen, de manera que es un orgullo que se nos haya confiado esta prestación".

El profesional destacó que "el dispositivo funciona a batería, con lo cual tiene hasta 9 horas de autonomía, y permite desplazamientos, ya que es portátil. Se puede ingresar a un nosocomio, bajar de la ambulancia con el paciente y el respirador estará permanentemente conectado, en funcionamiento. Permite trabajar con más tranquilidad y obviamente es mejor para el paciente".

Refirió que "es un equipo alemán, de muy buena calidad, que estará colocado en la ambulancia de la Provincia que tenemos afectada a nuestro Hospital, que es la que hace los traslados. Actualmente la ambulancia está en el taller, justamente para la instalación que requiere este nuevo equipamiento, dado que si bien es portátil, lleva todo un sistema de colocación fija, estructural".

Siendo práctico en su explicación funcional, Juan Pablo Schonfeld reveló cómo se lleva adelante hoy, esta práctica que se verá mejorada con el uso del nuevo equipo: "Para dar un ejemplo, si tenemos un paciente que está en una terapia intensiva, conectado a un respirador artificial y tenemos que trasladarlo por un estudio o a otra institución; desde que lo desconectamos en la terapia hasta la ambulancia, tenemos que llevarlo con la bolsa de ambú -que implica un bombeo manual para proporcionar ventilación-, dado que la ambulancia tiene un respirador, pero es fijo y se conecta al subirlo. Lo propio ocurre al bajar, ya que no se puede transportar. A partir de ahora, se podrá bajar con el respirador de ambulancia hasta la misma sala de terapia intensiva, conectarlo allí -en un único paso- y después dirigirnos hasta el lugar que tenga que ir, completando el traslado y su reingreso".

"Tiene varias funciones y permite emplearlo tanto en casos pediátricos como adultos, condiciones que para nosotros es buenísimo. Por ahí es un aparato que no se ve demasiado, pero que para nosotros es importantísimo, porque realmente salva vidas si lo usamos bien", resaltó desde su experiencia el médico terapista.

Con la mirada hacia instancias futuras y destacando la incidencia de este aporte de Salud Pública Provincial, Schonfeld comentó: "Como toda inversión, nos viene muy bien, pero además va fortaleciendo esta idea de comenzar a formar un SAME de Entre Ríos. Si bien falta todavía robustecer la infraestructura, en este sentido, este respirador para ambulancia es una parte importante".

El director aclaró que estará disponible tanto para los traslados de la esfera pública como privada. Al respecto, señaló: "Si hay que trasladar un paciente de una institución privada, igualmente siempre la ambulancia está disponible. Nosotros colaboramos con el ámbito privado y ellos con nosotros. Esto es un trabajo en equipo, donde la prioridad es la salud de las personas. Ojalá lo usemos lo menos posible, porque implica pacientes con cierto grado de complicación, pero tenemos la tranquilidad de que cuando surja la necesidad, tenemos un equipo de última generación para la ciudadanía. Incluso hasta un traslado a Buenos Aires, lo cumple muy bien, porque son nueve horas de autonomía. No tenemos autorización para salir de la provincia, pero si contáramos con el pedido o el aval del Ministerio, estamos disponibles. En principio, es para las prestaciones que demanda la ciudad de Crespo y las aldeas que abarcamos, pero dado que son pocas unidades con esta particularidad operativa, en caso de ser necesario para pacientes de otras localidades, dependemos del Ministerio de Salud de Entre Ríos y brindaremos el apoyo que nos soliciten".

Por su parte, la secretaria técnica del Hospital San Francisco de Asís, Dra. Sandra Scarso, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Feliz de acompañar al Dr. Schonfeld y al equipo del Ministerio en esta instancia, orgullosa de que el hospital de Crespo siga creciendo de esta manera. Los primeros años en que me desempeñé fueron de ordenamiento y gestión, ahora estamos tratando de crecer en lo que respecta a prestaciones y capacitación para todo el personal, que es fundamental para optimizar el funcionamiento de la institución. En este caso, el día que trajeron este equipo de Alemania, se hizo una capacitación interna, súper productiva. Hubo una audiencia importante de profesionales y vamos a seguir ampliando y multiplicando los conocimiento, ya que no solamente estará afectado a la atención de adultos, sino que también ese aparato viene con tecnología para pediatría".

"Estamos comprometidos en acompañar a la población de Crespo y el ejido en sus demandas de salud. Más allá de los lineamientos que recibimos, destaco que existe un equipo hermoso de trabajo, en conjunto, compartiendo una mirada de proyección desde lo profesional hacia la comunidad", apuntó Scarso.