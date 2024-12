Hoy la cantata navideña solidaria “Más Amor en Navidad” recibe tu donación

Estación Plus Crespo

Después de una exitosa experiencia en el 2023, la institución religiosa con presencia en Crespo decidió llevar adelante la segunda edición, de un evento que combina un espectáculo musical de calidad vinculado a la Navidad, y una acción solidaria.

Camerata Clásica y un pesebre viviente -con participación de niños y jóvenes de la Congregación-, son parte de los atractivos previstos para este domingo 15 de diciembre, a partir de las 20:00, en Independencia 1440 (esquina Humberto Seri). La actividad es gratuita, abierta a todo público y al aire libre, por lo que se recomienda llevar sillas o sillones para mayor comodidad.

Los referentes resaltaron a FM Estación Plus Crespo que "Más Amor en Navidad, estará contando con la presencia de la Orquesta Camerata de Libertador San Martín, habrá villancicos con muy buena calidad de interpretación; y vendrá un grupo de jóvenes, que cantarán también, dándole alegría a este período festivo. La música acompaña un hermoso pesebre viviente, generando el clima navideño. Invitamos a la comunidad a participar, a prepararse espiritualmente para el acontecimiento de fe que se viene. No sólo pensar en regalitos y qué comer, sino también agradecer por todo lo que Dios nos ha dado este año y disponernos de manera especial".

El evento "tiene poco de palabras y mucho para disfrutar; teniendo en cuenta que la Camerata nos ha representado en conciertos a nivel nacional e internacional", recordó Chávez y agregó: "Se contrató un muy buen servicio de sonido, de manera que la calidad es algo que va a distinguir a esta actividad y queremos que la comunidad pueda aprovecharlo".

La campaña 2024

La cantata navideña tiene además un fin social. Este año, la cruzada solidaria planteada por la organización de fe, consiste en recolectar insumos esenciales para el Hogar Nuevo Amanecer y el Hogar de Ancianos del Hospital San Francisco de Asís.

Norberto Chávez y Alba Tardivo, representantes de las iglesias de Crespo Norte y Centro respectivamente, destacaron, en diálogo con FM Estación Plus Crespo, que "se han estado recolectando una buena cantidad de elementos en los tres puntos habilitados que tuvimos en estos días previos, que funcionaron en los ingresos de comercios locales, a los cuales les agradecemos su predisposición. También a la distribuidora Del Plata, que contribuye con insumos de limpieza; y esta noche, es la última oportunidad para acercar las donaciones. No es obligatorio para acceder al espectáculo, por lo que simplemente verán colocadas las urnas en lugares puntuales del frente de nuestra sede, como para quienes deseen aportar artículos de higiene o alimentos no perecederos, lo puedan hacer".

Elementos que se colectan

Higiene personal: cepillos de dientes, pasta dental, pañales para adultos, toallas higiénicas, protectores diarios, jabón de tocador, shampoo, acondicionador, desodorante corporal, talco y algodón.

Higiene general: papel higiénico, hisopos, peines, alcohol en gel y artículos de limpieza.

Acción Solidaria Adventista

Esta campaña está coordinada por el departamento de Acción Solidaria Adventista (ASA), que trabaja semanalmente en las Iglesias de Crespo para apoyar a familias necesitadas con alimentos, ropa en buen estado y otros elementos esenciales.