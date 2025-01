Noche de pizzas y una degustación extra en la Sociedad Italiana

Estación Plus Crespo

La Sociedad Italiana de Crespo confirmó que no realizará su tradicional "Fiesta de la Pizza" en el 2025, dada la situación económica y lo que conlleva la logística de organización. No obstante, fijaron una actividad especial para reivindicar la elaboración gastronómica que los representa y será protagonista al cierre de esta semana.

Nora Saluzzio de Chiappesoni explicó a FM Estación Plus Crespo: "Este año nos llegó un arbolito especial 'de pizza', por eso no creamos un diseño en la plazoleta. Y eso nos da un motivo para desarmarlo de una manera muy particular. La propuesta es una degustación gratuita con aquellos que adquieran una pizza para llevar o saborear en nuestras instalaciones. Es una estructura hecha de masa con forma de arbolito, tiene casi 2 metros de altura; la aggiornamos con los colores de Italia, elementos navideños y luego estaremos sirviendo porciones a modo de degustación".

"Este viernes 10 de enero, a partir de las 20:00, en la sede de la Sociedad Italiana estaremos con una venta de variedad de pizzas: fugazza, mozzarella, a la provenzal, de jamón y queso, con pollo, 4 quesos, con rúcula y all' uso nostro. Tendrán un valor de entre $6.000 y $10.000. Preferimos que anticipen el encargue, estamos anotando los pedidos hasta el jueves, ya que nos permite prepararnos mejor en la cantidad de ingredientes. Igualmente tendremos un margen para quienes se decidan a último momento o en su salida nocturna, opten por sentarse en nuestra vereda a comer una pizza y tomarse una cerveza. Tendremos mesitas para sentarse a comer en Independencia y Laurencena", contó la integrante de la comisión.

Nora Saluzzio invitó a la comunidad a comprar estas elaboraciones a modo de colaboración: "Es una manera de reunir fondos, porque tenemos que mantener la institución. Permanentemente hay arreglos que hacer, de electricidad, de infraestructura, pintura; costear una persona para la limpieza; afrontar las boletas de gas y luz; y demás. Es una oportunidad de acompañarnos en este sentido. No es fácil encarar una fiesta popular con las magnitudes de ediciones anteriores, por eso ideamos esta modalidad. Ya el año pasado, calculamos que necesitábamos un millón de pesos sólo en queso, de manera que la inversión previa a realizar nos resulta imposible. Apostamos a que esta alternativa, también nos resulte provechosa".