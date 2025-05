Un automóvil quedó "envuelto en llamas"

Estación Plus Crespo

Un incendio vehicular movilizó a media docena de bomberos esta madrugada, mientras más voluntarios quedaron aprestos en el cuartel.

Se informó a FM Estación PlusCrespo que a las 3:28, un llamado proveniente de Comisaría Crespo convocó a la zona de Alemanes del Volga y Juan Manuel de Rosas -continuación de 1° de Mayo-, por el incendio de un automóvil.

"Al arribar al lugar, se constató la presencia de un vehículo envuelto en llamas. El incendio fue extinguido mediante la intervención de dos unidades operativas, con un total de seis bomberos", indicaron.

"No se hallaron personas relacionadas con el vehículo en el sitio del incidente al momento de la llegada", confirmó Bomberos, por lo que no pudieron conocer las circunstancias previas que originaron el foco ígneo. Sí pudieron precisar que no hubo víctimas ni personas lesionadas.

El rodado fue consumido por completo por las llamas. Se adoptaron medidas de prevención para evitar daños circundantes.