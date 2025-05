Comerciante se expresó "indignada" por el regreso de un delincuente a su local

"No puede ser que la gente de bien tenga que estar alerta, atenta, enrejada, como para defenderse de estos delincuentes que, bajo la excusa de que son psiquiátricos o adictos, hacen lo que se les canta", reprochó la damnificada.

Propietarios de la Parrilla Comedor "El Pórtico", ubicado en inmediaciones al Parque del Lago, lamentaron haber sido víctimas de una sustracción, que describen como conducta reincidente de quien la protagoniza.

Patricia Jumilla -comerciante afectada-, relató a FM Estación Plus Crespo: "Cuando nos levantamos, empezamos a ver las cámaras de seguridad que pusimos hace poco, justamente por el tema de los constantes robos que teníamos, y nos encontramos con la sorpresa de que otra vez entraron a robar. La misma modalidad de hace dos semanas, entraron por el mismo lugar. Vemos también que es la misma persona, que es como que levanta la ventana, la destraba y entra".

"La vez anterior nos había robado bebidas, mercadería y las cuchillas que tiene Diego para cortar el asado. Las volvió a comprar a esas cuchillas -que son carísimas-, y otra vez se las llevó, junto con un taladro, una amoladora, y bebida, comida. Llevaba la mochila bastante llena, no ví bien los detalles por los nervios. Para nosotros son elementos de trabajo, cosas importantes, nos cuesta comprarlas", afirmó.

La experiencia de estos ingresos a su comercio le generan impotencia, y aguarda que la justicia adopte alguna medida contundente: "La vez anterior fuimos a la comisaría a denunciar, pero justo estaban con un problema de esta misma persona -supuestamente tiene problemas psiquiátricos, creo que es quien hizo daños en el hospital-, y no se pudo. Fuimos temprano esta mañana y nos tomaron la denuncia. Nos atendieron bien, todo re bien el trámite, pero ellos desde acá es lo único que pueden hacer: tomarnos la denuncia y nada más. Estoy indignada. Estamos pensando contínuamente qué podemos hacer con este tema, porque no encontramos forma de evitar el robo. Esta persona está robando por todos lados y no se puede hacer nada. Todos saben quién es, lo habían llevado hace dos semanas a Paraná, y está acá de nuevo, repitiendo su conducta. Hasta fue al comedor a pedirnos comida. Nosotros por mano propia, tampoco podemos hacer nada".

Jumilla manifestó a modo de reclamo: "Tendrán que reveer las autoridades, cómo solucionar esto en forma defintiiva" y ampliando su reflexión del caso agregó: "No puede ser que la gente de bien tenga que estar alerta, atenta, enrejada, como para defenderse de estos delincuentes que, bajo la excusa de que son psiquiátricos o adictos, hacen lo que se les canta. Creo que no es de Crespo, sino que vino de otro lado y, se instaló acá a hacer las cosas que no puede hacer más en otro lado".