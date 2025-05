“No hubo escrache”, aseguró Agmer y pidió a Frigerio y sus funcionarios que “aprendan democracia”

Tras los encontronazos, tanto el gobernador como el ministro aseguraron a través de sus redes sociales que no cederán “ante los escraches, los aprietes, los insultos, las acusaciones falsas”.

A esos mensajes respodió Agmer: “Desde el viernes asistimos a una serie de publicaciones del Gobernador Frigerio y el ministro Troncoso en redes y medios de difusión denunciando supuestos escraches y violencia por parte de los trabajadores. ¡Es falso! Es la metodología propia de los gobiernos a los que se le acabaron los argumentos. Es la metodología a la que acuden cuando ya no pueden ocultar sus acciones y planes siniestros”.

“Digámoslo claro: ni en Gualeguaychú, ni en Concordia hubo escrache. Los trabajadores fuimos a plantear las razones de nuestra defensa del Iosper al gobernador y sus funcionarios. En Gualeguaychú Frigerio demostró que miente y que no conoce la realidad de la provincia que gobierna. No puede no saber que hay más de cien trabajadores de nuestra obra social que están sin cobrar su salario. Troncoso no puede no saber que los usuarios insulinodependientes no están recibiendo la medicación que hasta la intervención nunca había sido interrumpida. O no saben o directamente mienten”, acusó el gremio docente mayoritario.

Apuntó que “lo que a Frigerio y Troncoso les molesta es que la defensa del Iosper es protagonizada en toda la provincia por los afiliados de todos los sectores. Lo que les molesta y les duele es la unidad en la intersindical con los trabajadores del Iosper. Lo que les duele es que las empresas entrerrianas proveedores del Iosper salgan a mostrar el vaciamiento y los negociados que está haciendo la intervención en nuestra obra social. Las oficinas del Iosper están repletas de compañeros atravesando situaciones de salud y sin encontrar respuestas, esto es inédito y ocurre desde que Frigerio instaló la intervención”.

“Tratan de fascistas a los trabajadores que piden respuestas y se alían con los fascistas de Milei y Bullrich que gobiernan y legislan reprimiendo a sangre y fuego al pueblo que lucha. Llaman fascista al pueblo que exige soluciones, los que aprietan a los trabajadores del Iosper que debaten en asambleas, que salen a la calle en defensa de la obra social, que se angustian junto al afiliado ante la falta de aprobación de un tratamiento, ante el corte de provisión de medicamentos e insumos. Todo eso, mientras empresas porteñas se enriquecen con los aportes del afiliado entrerriano con la connivencia de la intervención. Mientras, siguen apropiándose de la caja constituida históricamente con nuestros aportes”, cuestionó en un documento enviado a esta Agencia.

Además señaló: “En su pirotecnia verbal acusan a Agmer de complicidad con una supuesta corrupción. Hagan lo que tienen que hacer, no se vayan de boca, paren las denuncias mediáticas sin sustento, hagan la auditoría que nunca hicieron y denuncien en la Justicia lo que deban denunciar. No lo hacen porque no tienen un solo elemento. Porque además, se rodean de personajes denunciados y procesados para que apoyen sus proyectos y con amenazas de carpetazos”.

“Hacemos un llamado a la responsabilidad. Frigerio y Troncoso, ustedes deben seguir gobernando una provincia de verdaderos entrerrianos, no se pasen de la raya porque deben garantizar el diálogo permanentemente. Están rompiendo el vínculo de confianza que debe existir con las organizaciones de trabajadores. Están a tiempo, todavía”.

Tras reiterar que “no hubo escrache”, Agmer remarcó que “el ejercicio del derecho constitucional a peticionar a los gobernantes no puede ser censurado, ustedes lo saben no relativicen la importancia de nuestra Constitución. Aprendan democracia. Revisen en la historia de Entre Ríos, provincia que desconocen, y sepan en qué momentos de la historia sí hubo escraches. Los violentos son los que arremetieron a empujones contra los compañeros que se acercaron pacíficamente. Pero sepan que nos seguirán encontrando en cada lugar al que vayan. Y que nunca nos quedaremos de brazos cruzados”.

APFDigital