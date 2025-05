Acusada de chocar y ocasionar la muerte de quien era su pareja, ofreció $1.000 como reparación

El Juez de Garantías de Paraná, Mariano Budasoff, resolvió este viernes disponer un cuarto intermedio ante el novedoso planteo de la querella respecto a la calificación legal con la que se dirimiría un fatal siniestro vial ocurrido el 4 de marzo de 2024 en Paraná y le costó la vida a la pareja de la imputada Soledad Rodríguez, de 47 años.

Rodríguez está acusada del delito de Homicidio imprudente por el siniestro vial que ocurrió el 4 de marzo de 2024 en calle Miguel David, en Paraná, en inmediaciones del complejo Interprofesional. Por circunstancias que no se ventilaron en la audiencia de Suspensión del juicio a prueba o Probation que se realizó el 8 de abril, la mujer perdió el control del Ford K en el que se trasladaba con su pareja, chocó contra un árbol tras un desplazamiento lateral de varios metros, ocasionando el deceso de su acompañante

La audiencia de este viernes era para celebrar una nueva audiencia de Suspensión del juicio a prueba o Probation puesto que la que se realizó el 8 de abril de este año fue anulada ante la apelación de la defensa oficial que entendió que la querella no tenía la legitimación acorde para representar aquel rol, y esto fue receptado por un juez. La querella también había apelado en disconformidad con el ofrecimiento de la acusada en concepto de reparación del daño.

En la audiencia que fue anulada, la imputada no ofreció una reparación económica –la figura de Probation no la exige taxativamente-, si ofreció un pedido de disculpas que realizó en el momento. En esta audiencia, la querella manifestó que “nunca” le dijeron “que no iba a haber ofrecimiento de reparación económica y por eso apelaron aquel acuerdo que contó, como en este, con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal (MPF). La defensa de la acusada expresó que ofrecía “de modo simbólico” una reparación de 1.000 pesos y argumentó el motivo de la exigua suma.

Cuando parecía que el nuevo acuerdo se viabilizaría tras superar algunas diferencias respecto a la reparación del daño que contempla la figura de la Suspensión del juicio a prueba, la querella planteó que la imputada podría ofrecer, a modo de reparación, un período voluntario de abstenerse de conducir. En este punto, introdujo como novedad que en este caso estaría en juego “el interés público” más allá del de las víctimas, puesto que recordó que Rodríguez, la madrugada del hecho, conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas y a una velocidad superior a la permitida en el lugar.

En este punto, el juez le manifestó que entendía en planteo pero necesitaba que expresara qué propondría, formulando el querellante aquella actitud voluntaria. Ante el planteo, el juez advirtió que no estaba ante “una simple oposición” por una propuesta deficiente por lo que dispuso un cuarto intermedio para que las partes se reúnan a dialogar y buscar un nuevo acuerdo. (APFDigital)