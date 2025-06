En junio y por decisión Nacional, más de 200 personas con discapacidad de Crespo serán auditadas en Paraná

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) envió numerosas Cartas Documento a vecinos de Crespo, notificándoles una audiencia de concurrencia obligatoria, cuyas fechas se concentran en los próximos días de junio. "Estimamos que son más de 200 personas con discapacidad que han sido citadas a auditoría", apuntaron desde la Municipalidad. Se trata de la revisión de pensiones que lleva adelante el Gobierno Nacional.

La situación generó un cúmulo de interrogantes en las personas convocadas y sus familias. Si bien es una disposición y operativo implementado por Nación, sin articulación con el organismo de discapacidad provincial ni con los municipios; por razones de cercanía y contacto, las incesantes consultas fueron atendidas por el Área de Discapacidad local.

Desde dicha Área, Evangelina Jacob, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Las personas que cobran una pensión deben acercarse a nuestra oficina -les haya llegado o no la Carta Documento-, porque si la recibieron los orientamos en la documentación a presentar; y si no la recibieron, se debe gestionar el turno que les corresponde, ya que es obligatoria la auditoría para todos los mayores de 18 años y que perciban ese beneficio. No es para algunos sí y otros no, sino que todos están alcanzados. Cada una de las personas con discapacidad en esta situación, debe saber cuándo y dónde es su audiencia médica".

"Todos han sido citados a la ciudad de Paraná. Por lo que estuvimos observando y registrando, los han distribuido en tres domicilios, que se corresponden con centros privados de atención de la salud. Evidentemente, la Agencia Nacional de Discapacidad ha hecho convenios con esos institutos y allí se realizarán las auditorías. La agenda de revisiones está dada entre el 9 y 18 de junio, en diferentes horarios", confirmó.

A modo de colaboración, el Área Municipal confeccionó un listado básico de documentación a presentar: "Nuestra intención es poder entregarles a quienes se acercan al Área, un listado básico, como para tener un orden y llegar preparados. Al ser en Paraná, además de concurrir, es importante llevar todo lo necesario y sin olvidos. Desde Nación no tuvimos una comunicación de los pasos a seguir, pero con otras Áreas Municipales de Discapacidad de Entre Ríos, contactos con IPRODI (Instituto Provincial de Discapacidad) y otras instituciones que trabajan con y por las personas con discapacidad, hemos podido elaborar una serie de puntos básicos para acreditar", explicó Jacob.

Saturación de turnos para Área de Salud Mental hospitalaria de Crespo

En Crespo es escasa la disponibilidad de neurólogos en la parte privada y no se cuenta con esa especialidad en el efector público local. Deriva ello, en una recarga en la atención de otras disciplinas vinculadas a la salud mental. "Buscamos ayudar en el asesoramiento rápidamente, porque la citación y el pedido de certificaciones o historias clínicas también generó una congestión en lugares públicos de atención. Desde el municipio nos hemos comunicado con el Hospital San Francisco de Asís, para poder articular una cantidad extra de turnos, como para poder responder a este pedido de Nación", comentó Evangelina Jacob.

Acreditación virtual tras la auditoría

Una vez que las personas con discapacidad hayan sido evaluadas por profesionales en Paraná, deberán llevar adelante una segunda etapa. Al respecto, desde el Área de Discapacidad se remarcó: "Es fundamental que cada persona que asista, regrese con la constancia de que concurrió, porque hay que acreditar en el sistema que atravesó la instancia de auditoría. Es la comprobación de haber cumplido con esa exigencia. Al regresar, tienen 30 días para ingresar al TAD (Trámite A Distancia), al cual deben subir escaneados toda la documentación personal y médica, como DNI, el Certificado Nacional de Discapacidad -quienes lo tengan-, la constancia de asistencia a la auditoría, y los exámenes u informes médicos. Nosotros también acompañaremos ese proceso, por lo que la gente podrá acercar sus averiguaciones como para que lo podamos ayudar. Estamos de lunes a viernes, de 7:00 a 13:00, ubicados en la Casa del Guardaguja -en la esquina del Campito Yapeyú-", recordó la profesional.