Cecilia Leaniz, la joven crespense que transformó cáscaras de naranja en arte y diseño sustentable

Lo que comenzó como una simple convocatoria vista en redes sociales terminó convirtiéndose en una experiencia transformadora para Cecilia Leaniz, una joven crespense que logró llegar a las Galerías Pacífico, uno de los centros culturales y comerciales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Su proyecto, basado en la reutilización de cáscaras de naranja para confeccionar un vestido artístico, fue seleccionado entre más de 250 propuestas en un certamen nacional que promueve la conciencia ambiental a través de la moda.

Cecilia tiene 24 años, estudia diseño y producción de indumentaria en un instituto privado de Santa Fe —el único de la región con título nacional, como ella misma destaca a FM Estación Plus Crespo— y se encuentra en su último año de formación. Su participación en el concurso “Conciencia Artística”, impulsado por la Escuela Argentina de Moda (EAMODA), le valió un lugar entre los 20 finalistas y, finalmente, la primera mención de honor del jurado.

El inicio de un proyecto con identidad entrerriana

“Vi una publicidad del concurso, me anoté sin muchas expectativas, pero con ganas de mostrar algo que me represente”, cuenta Cecilia en diálogo con FM Estación Plus Crespo. Esa búsqueda de identidad la llevó a elegir un símbolo inequívoco de su provincia: la naranja. “Entre Ríos es la provincia que más produce naranjas en el país. Al ser la única entrerriana participando, sentí que tenía que llevar eso a mi diseño.”

La propuesta del certamen exigía el desarrollo de una textura a partir de biomateriales o elementos reciclados. Cecilia optó por utilizar cáscaras de naranja secadas sobre una base de lienzo de algodón, con las que fue construyendo tanto la textura como el concepto visual del vestido. El proyecto atravesó distintas etapas, desde la presentación de la idea hasta su ejecución final. “Primero entregamos la propuesta en diciembre, después en enero te decían si te aceptaban, y en febrero si podías empezar a materializarla. En marzo arranqué con todo el proceso: teñir la tela, cortar los moldes, coser y secar las cáscaras, que fue lo más complejo”, detalla.

Moda, arte y conciencia ecológica

El vestido, bautizado por su autora como “Un beso entrerriano”, no solo se destaca por el uso de materiales orgánicos y compostables, sino también por su carga simbólica y artística. Sobre las propias cáscaras de naranja, Cecilia realizó una versión personal de “El beso” de Gustav Klimt, utilizando pinturas ecológicas. “Me gusta mezclar mis dos pasiones: la moda y el arte”, dice.

La prenda, sin mangas y con una silueta simple hasta la rodilla, está completamente bordada con pequeños cuadrados de cáscara de naranja. Cada pieza fue secada a mano, en el punto justo para que mantuviera su flexibilidad y pudiera ser cosida sin romperse ni arrugar la base textil. El lienzo de algodón fue teñido previamente con cúrcuma y zanahoria, logrando un tono cálido y natural, en sintonía con el concepto ecológico del conjunto.

El trabajo fue artesanal y colectivo. “Secamos más de seis litros de jugo de naranja. Mis amigos de Santa Fe me ayudaron, mi novio también, y una amiga —Lu— se pasó un día entero bordando conmigo porque no llegaba a terminar antes de viajar a Buenos Aires. Fue hermoso sentir ese apoyo.”

Reconocimiento nacional y proyección

De las más de 250 propuestas iniciales, solo 20 llegaron a la etapa final. Cecilia fue una de ellas y su obra se expone actualmente en Galerías Pacífico, donde permanecerá durante más de cuatro meses como parte de una muestra que pone en valor el diseño responsable, la creatividad joven y la sustentabilidad.

La obra está acompañada por un breve texto explicativo, que sintetiza el espíritu del proyecto con las siguientes palabras:

Compostable

Un beso entrerriano está inspirado en mi provincia.

Entre Ríos históricamente es la provincia con la mayor producción de naranjas, por ello utilizo sus cáscaras sobre todo el vestido.

Pero no sólo eso, sino que también elegí hacer mi versión de "El beso" de Klimt, también con las naranjas y pinturas ecológicas, ya que siempre me gusta mezclar mis dos pasiones, la moda y el arte.

El vestido no está pensado para ser vendido ni para el uso cotidiano. Es una pieza artística, efímera, cuya vida útil está limitada por la propia naturaleza de sus materiales. Aun así, no se descarta que sea parte de algún desfile en temporada, como el de Pinamar en el verano, según anticipó Cecilia a FM Estación Plus Crespo.

Un mensaje que trasciende la moda

Cecilia Leaniz demuestra con su trabajo que el diseño puede ser mucho más que estética: puede ser identidad, puede ser arte y puede ser también un canal de conciencia ecológica. Desde su taller hasta las luces de Galerías Pacífico, su vestido hecho de cáscaras de naranja narra una historia de esfuerzo, creatividad y amor por lo propio.

Con talento, compromiso y una mirada genuinamente sustentable, esta joven crespense ha logrado bordar un mensaje poderoso: el futuro de la moda puede y debe estar en sintonía con el planeta.