AGMER hará un acampe frente a Casa de Gobierno este viernes

Estación Plus Crespo

El Plenario de Secretarias y Secretarios Generales de AGMER se reunió en Paraná durante la jornada de este martes. Trataron variados temas, teniendo prioridad el rechazo a la creación de OSER, para lo cual la propuesta de visibilización acordada es: "Este viernes 6 de junio, convocamos a todas y todos los trabajadores a participar de un acampe frente a casa de gobierno, en donde manifestaremos nuestro más profundo repudio al proyecto de ley OSER, que estará siendo tratado en el recinto de la cámara de diputadas y diputados", invitaron oficialmente.

Asimismo, elaboraron un comunicado sobre la postura, el cual textualmente manifiesta:

"Frente al proyecto de Ley de eliminación del IOSPER repudiamos el meticuloso montaje de mentiras y operaciones llevadas adelante por la patronal. El esquema es simple: demonizar y desprestigiar a las y los referentes sindicales con consignas banales pero efectistas como “se les acabó la joda”, “se les terminó el curro”, “desfinanciaron la obra social”… etc. A su vez, valoramos, reivindicamos y abrazamos el enorme trabajo que desde la Intersindical venimos llevando adelante, a través de un conjunto de acciones como movilizaciones, campañas de concientización, intervenciones en los debates en las comisiones de senadores y diputados, vigilias y presencia en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno y en los Concejos Deliberantes. Es gracias a nuestras organizaciones no aliadas al ejecutivo provincial, que hemos logrado que el proyecto tome nota de algunas consideraciones que se transformaron en incorporaciones que modificaron no en su esencia al proyecto original.

Somos claros, sostenemos nuestro rechazo total a la creación de la OSER. La vigilia y Carpa instalada la semana pasada -en donde nuestras y nuestros compañeros pusieron el cuerpo bancando la lluvia, viento y un frío impiadoso- marca, exactamente, el pulso de nuestro rechazo total.

Mientras, la patronal, pergeñaba contramedidas para acallarnos. Al castigo y sanción por ejercer el derecho a huelga, ahora incorporó la Resolución Nº 1.431 intentando impedir y cortar el debate en asambleas escolares. Es decir, una patronal que le preocupa y le teme al ejercicio de la democracia sindical".