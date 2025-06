Máxima preocupación en Bomberos: La imposibilidad de obtener la Licencia Profesional pone en riesgo la disponibilidad de choferes

Se trata de un serio problema, por el cual a nivel local ya se activaron gestiones, y a la brevedad se producirá el efecto dominó en otras localidades. El presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios "Centenario de Crespo", Héctor Weber, explicó a FM Estación Plus Crespo las circunstancias que derivaron en esta compleja realidad: "Esto comenzó a principios de mayo y se fue agravando semana tras semana, en el marco del nuevo convenio que firmó la Provincia con Nación, respecto a la modificación implementada para la renovación de las Licencias de Conducir. Nos atañe la categoría Profesional, para el manejo de vehículos de emergencia. Previo al 19 del mes pasado, había ciertos inconvenientes con el sistema informático; pero desde esa fecha ha esta parte, se volvió infructuoso. A las Licencias las iban a otorgar online, por medio de la página/app Mi Argentina. Pero la realidad es que la página no se adapta a la modalidad del convenio que hizo la Provincia con Nación. Entonces por esas incompatibilidades, la gente que requiere de una Licencia Profesional, ingresa al sitio, carga sus datos y etapa más o etapa menos, en el transcurso el sistema se frena y no permite continuar. Algunos llegan hasta el trámite por Antecedentes Penales, a otros les exige el Psicofísico, pero nadie consigue completar las instancias y alcanzar el otorgamiento de este tipo de Licencias".

A modo de ejemplo, el dirigente comentó: "Tenemos el caso puntual de uno de nuestros choferes del cuartel, que hoy 5 de junio se le vence la Licencia. Hace 11 días que está tramitando y no avanza en el trámite, intentos tras intentos, sin éxito porque el sistema se frena".

Asimismo, se mostró solidarizado con choferes de transportes de pasajeros, de carga; ambulancias, patrulleros, y todos aquellos trabajadores contenidos en esta categoría.

Gestiones e incertidumbre

"Las respuestas son miles. Ahora estas situaciones están bajo la órbita del Observatorio de Seguridad Vial de la Provincia, a donde hemos dirigido nuestros planteos, las inquietudes por lo que nos está pasando. Nos envían muchas respuestas, provisorias, alternativas para ir probando, pero nada sucede y el trámite siempre queda pendiente", contó.

Weber sostuvo que "es algo que ya lo sentimos y consideramos como un problema grave. En el mes de junio, nuestro cuartel tiene 4 choferes a los que se les vencen sus respectivas Licencias de Conducir. No van a poder salir en los vehículos de emergencia, en las autobombas, el cisterna, en ninguno de los móviles. Dar de baja de esa condición a 4 de los 12 choferes habilitados, en sólo un mes, es grave. Y lo propio va ocurriendo a nivel provincial, porque un montón de cuarteles pasan a estar en la misma situación, a medida que se producen los vencimientos de los carnets".

En la mañana de este jueves, Héctor Weber, acompañado del Segundo Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob, mantuvo una reunión con el intendente Marcelo Cerutti; el director de Tránsito Municipal, Luciano Ríos; y el responsable del Centro de Emisión de Licencias Crespo, Javier Folmer. Tras ese encuentro, el presidente de la entidad bomberil comentó: "Estuvimos interiorizando al Sr. Intendente sobre este problema, que él conoce, pero era oportuno ponerlo al tanto de los pormenores, de la dimensión que tiene el impacto de esta situación. Esto puede ser muy grave para nuestra comunidad. Para la Defensa Civil en su conjunto es una cuestión que urge resolver, nos compete a todos. Marcelo Cerutti se comprometió en darnos un apoyo, en realizar determinadas llamadas telefónicas, intentando que se evalúe y adopte una decisión".

¿DNU Provincial?

El presidente de Bomberos de Crespo y actual vicepresidente de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, no descartó que una herramienta pasada, podría atenuar los efectos del problema actual. En tal sentido, comentó: "Quizás un Decreto de Necesidad de Urgencia Provincial abarcando a los choferes de vehículos oficiales de emergencia podría ser un paliativo. En la época de la pandemia por COVID, lo tuvimos por 90 ó 120 días -no recuerdo el plazo con precisión-, por los contratiempos y demoras que se producían en la emisión. Estimo que con 90 días serían suficientes, hasta que se normalice este sistema. No sé a quién le compete normalizarlo, porque todos se traspasan la responsabilidad de unos a otros, pero hay que tomar una determinación urgente. Los seguros no cubren algún siniestro que pudiera ocurrir si el chofer no cuenta con su Licencia Profesional vigente. Todos dicen en 3 o 4 días se soluciona, pero pasan las semanas y todo sigue igual, la solución no aparece. La mayoría de los cuarteles de la provincia van a empezar a sentir este problema, más donde el recurso humano es más acotado que el personal que tenemos en el cuartel de Crespo".

Activar un sistema y que se contemplen las Licencias pendientes

"Del Observatorio Vial dicen que se podría estar normalizando en el transcurso de la semana, pero ¿Y los carnets que ya están vencidos?, ¿Qué hacemos? Porque tampoco es fácil renovar esa Licencia Profesional. Recuperar esa categoría, esa clase de licencia para quien la perdió sin causal propia, sino por el sistema, lo ubica en una situación complicadísima de trámites por rehacer", apuntó el dirigente.

Finalmente, Weber manifestó: "Ojalá se tome dimensión de los alcances y la complejidad de lo que se puede producir en breve".