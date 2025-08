La Municipalidad de Crespo busca nuevamente generar "preventores comunitarios" en consumos problemáticos, con la particularidad de que como corolario de una serie de capacitaciones, llegará un aporte económico, para el proyecto que surja seleccionado de entre los partícipes.

Este lunes 4 de agosto, a las 19:30, en la sala auditorio Eva Perón, se llevará adelante el primer encuentro. Es libre y gratuito para representantes de entidades educativas, iglesias, clubes, ONGs, organizaciones sociales y vecinos interesados en la temática. La disertación estará a cargo de la Consultora Afirmar, quienes irán dando las bases conceptuales para elaborar el proyecto preventivo.

La directora de Desarrollo Humano, Eliana Wendler, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Iniciamos hoy esta idea de generar redes de trabajo, potenciar las herramientas que las diferentes instituciones y organizaciones tienen, para tener espacios de prevención en los diferentes ámbitos".

"Hablaremos de consumos problemáticos en general. A veces en el colectivo popular, se asocia a las sustancias, pero hoy tienen su incidencia también los elementos vinculados a la tecnología. Es importante trabajar con los que están más cerca de los jóvenes, de las familias, y si es posible con los mismos grupos de chicos y adolescentes. Cuando se están instalando consecuencias, advertimos que hay un problema o un riesgo mayor, y ahí el acompañamiento ya será diferente. Pero la prevención la podemos hacer todos", señaló a FM Estación Plus Crespo, Karen Galarza, del Área municipal de Salud Mental y Adicciones.

Mariano Ponga, será disertante por la Consultora Afirmar, y en tal sentido, anticipó a FM Estación Plus Crespo: "Hablaremos de factores de protección, que son elementos que pueden estar presentes en la vida de las personas y que van a prevenir el consumo problemático; o si ocurre, van a funcionar como posibles contenedores. No es lo mismo tener o no tener un grupo de amigos, un círculo de referencia, un espacio para intercambiar con pares. Eso es lo que hará darle fuerza al desarrollo de potencialidades y hay que reforzarlo. Abordaremos protección específica e inespecífica y un montón de aspectos que vienen a 'sumar', no 'adquirir', porque seguramente tienen herramientas, pero vamos a incorporar".

Se proyecta que el encuentro tenga una duración aproximada hasta las 22:00. Las inscripciones previas fueron satisfactorias en cantidad, mostrando un interés de la población por el abordaje de los consumos problemáticos. Igualmente, desde la organización señalaron que se espera un público aún mayor, con aquellos que espontáneamente concurran.