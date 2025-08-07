Con una misa, se celebra hoy en Crespo el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo

Establecen mano única de circulación en varias calles de CrespoCrespo07 de agosto de 2025
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.
Este jueves 7 de agosto, la comunidad de Crespo se reunirá para celebrar la fiesta de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. La Santa Misa tendrá lugar a las 16:00 en la gruta ubicada en la intersección de las calles Las Palmeras y Los Paraísos.Crespo07 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
El Día de San Cayetano se celebra este jueves en todo el país y se trata de uno de los santos más venerados de la tradición católica argentina al ser considerado el patrono del pan y del trabajo al que los fieles visitan cada año para pedir, pero también para agradecer.
En este día miles de personas se acercan a las iglesias donde se llevarán a cabo misas en diferentes horarios durante toda la jornada y algunas de ellas van para agradecer, mientras que otras asisten para pedir por trabajo, comida o estabilidad económica.
Cayetano de Thiene nació en Vicenza, Italia, el 1° de octubre de 1480 y murió en Nápoles el 7 de agosto de 1547. Estudió en la Universidad de Padua donde en 1504 obtuvo el doble doctorado, en derecho civil y canónico y, una vez que terminó sus estudios, se mudó a Roma, donde lo nombraron protonotario apostólico del Papa Julio II. Estando al servicio del Papa, llegó a participar del V Concilio de Letrán y, cuando el Pontífice murió en 1513, Cayetano dejó la vida cortesana, empezó a prepararse para el sacerdocio y fue ordenado cuando tenía 35 años.
En Roma integró una asociación llamada Del Amor Divino, orientada a ayudar a los pobres y a vivir una fe más profunda. Preocupado por el deterioro espiritual de su tiempo, fundó junto a otros religiosos la Orden de los Teatinos, con el objetivo de fomentar una vida sacerdotal austera, comprometida y solidaria.
San Cayetano renunció a todos sus bienes y repartió su herencia entre los más necesitados, fundó los llamados Montes de Piedad, instituciones que prestaban dinero a personas pobres con intereses mínimos y también dedicaba largas horas al cuidado de enfermos, especialmente aquellos abandonados en hospitales.
Falleció el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, fue canonizado en 1671 y en Argentina, su figura se arraigó especialmente en contextos de crisis. El templo de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, fue construido en el año 1900, aunque recién el 18 de enero de 1913 fue elevado a parroquia y con el correr de los años se convirtió en uno de los centros de fe más convocantes del país.
Se trata de tramos que dejarán de presentar el flujo vehicular en ambos sentidos. Así lo aprobó el Concejo Deliberante. Conocé los cambios.
Quedaron suspendidos los incrementos, tanto para los ediles, como así también para la vicepresidencia municipal y la secretaría legislativa. Los fundamentos de una votación unánime.
Resaltaron que la medida fue dispuesta como un gesto de austeridad. Alcanza al presidente municipal, los secretarios, directores, subdirectores, coordinadores y funcionarios con retribuciones equiparadas a los mismos.
"Se ha decidido postergar momentáneamente la conformación de la comisión", reza el documento que garantiza un cuarto intermedio en el conflicto entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de los trabajadores.
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
Insisten en la urgente necesidad de mantener el texto aprobado, que declara la Emergencia. "La comisión de Presupuesto dijo que significa un 0,003% del PBI. Entonces no es una afectación económica trascendente. Se vive como un verdadero abandono y con mucha angustia", afirmó una de las participantes de la marcha.
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
A la estadística se le suman las 7.000 personas que mueren por esta causa. La Dra. Julia Ismael, secretaria de la Fundación Gedyt, explicó a Estación Plus las acciones de detección temprana, ya que es el segundo tipo de cáncer con mayor prevalencia en el país.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta una promoción especial para hacer sonreír a niñas y niños en el Día de las Infancias.