Básquet Femenino: comenzó el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense

El pasado domingo, Unión tuvo su debut en el segundo torneo del año visitando a Paracao de Paraná.

Deportes07 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo
basquet femenino primera 2025

Durante el domingo 3 de agosto, se dio comienzo al Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol, destinado a la rama femenina. El plantel femenino de Unión visitó la capital provincial para enfrentarse a Paracao. El triunfo quedó en manos de las locales por 64-31. 

Ya desde el inicio, Paracao impuso condiciones y se quedó con todos los parciales. La progresión del marcador en los cuatro períodos fue la siguiente: 13-6, 38-20, 46-22 y 64-31. En la próxima fecha, Unión será rival de Talleres. 

El plantel conducido por Marco Percara estuvo integrado por: Pamela Retamar (2), María Celeste Álvarez, Ariadna Soñez (11), Sofía Wolf, Juana Wagner (2), Maira Goette, Martina Folmer, Caro Lell (2), Melina Buchholz (4), Antonela Frickel (4), Camila Wagner (2) y Julieta Rodríguez (4).

