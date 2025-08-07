Básquet Femenino: comenzó el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense

Durante el domingo 3 de agosto, se dio comienzo al Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol, destinado a la rama femenina. El plantel femenino de Unión visitó la capital provincial para enfrentarse a Paracao. El triunfo quedó en manos de las locales por 64-31.

Ya desde el inicio, Paracao impuso condiciones y se quedó con todos los parciales. La progresión del marcador en los cuatro períodos fue la siguiente: 13-6, 38-20, 46-22 y 64-31. En la próxima fecha, Unión será rival de Talleres.

El plantel conducido por Marco Percara estuvo integrado por: Pamela Retamar (2), María Celeste Álvarez, Ariadna Soñez (11), Sofía Wolf, Juana Wagner (2), Maira Goette, Martina Folmer, Caro Lell (2), Melina Buchholz (4), Antonela Frickel (4), Camila Wagner (2) y Julieta Rodríguez (4).