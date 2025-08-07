Básquet Femenino: comenzó el Torneo Clausura de la Asociación Paranaense

Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol y Delgado quedará a cargo de la Secretaría Técnica en BocaDeportes06 de agosto de 2025
El presidente del “Xeneize” toma medidas urgentes en medio de la crisis futbolística.
El pasado domingo, Unión tuvo su debut en el segundo torneo del año visitando a Paracao de Paraná.Deportes07 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el domingo 3 de agosto, se dio comienzo al Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol, destinado a la rama femenina. El plantel femenino de Unión visitó la capital provincial para enfrentarse a Paracao. El triunfo quedó en manos de las locales por 64-31.
Ya desde el inicio, Paracao impuso condiciones y se quedó con todos los parciales. La progresión del marcador en los cuatro períodos fue la siguiente: 13-6, 38-20, 46-22 y 64-31. En la próxima fecha, Unión será rival de Talleres.
El plantel conducido por Marco Percara estuvo integrado por: Pamela Retamar (2), María Celeste Álvarez, Ariadna Soñez (11), Sofía Wolf, Juana Wagner (2), Maira Goette, Martina Folmer, Caro Lell (2), Melina Buchholz (4), Antonela Frickel (4), Camila Wagner (2) y Julieta Rodríguez (4).
La rama femenina del Fútbol Chacarero, también dio inicio al segundo torneo de la temporada.
Guido Brunner en Super Master, Juan C. Velázquez en Master A y Senior A y Gustavo Mildemberger en Senior SM, fueron los ganadores de la 5a fecha de la temporada 2025 del Circuito Zonal de tenis “Copa Dirección de Deportes-Municipalidad de General Ramírez”, que se jugó este domingo 3 de agosto, en las canchas del Club Racing de dicha ciudad.
El plantel mayor disputó dos encuentros correspondientes a la Liga de Vóley de Paraná Campaña durante el último fin de semana.
Deportistas de la Escuela Municipal de Crespo intervinieron en el Torneo Provincial U16, que realizó la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) durante el sábado 2 de agosto en el ‘Polideportivo Municipal’ de la ciudad de Concordia.
Comenzó el Torneo Clausura en la Liga Chacarera con las categorías teloneras a la primera división.
Como cada primer lunes del mes, voluntarios de Suma de Voluntades Crespo prepararon y distribuyeron más de 300 porciones de comida, en esta ocasión locro, pero también ropa y calzado a personas en situación de calle en la ciudad de Paraná. La acción solidaria se realizó en puntos previamente relevados por la ONG y reafirma el compromiso constante del grupo crespense con los sectores más vulnerables.
A la estadística se le suman las 7.000 personas que mueren por esta causa. La Dra. Julia Ismael, secretaria de la Fundación Gedyt, explicó a Estación Plus las acciones de detección temprana, ya que es el segundo tipo de cáncer con mayor prevalencia en el país.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta una promoción especial para hacer sonreír a niñas y niños en el Día de las Infancias.