Un auto fue consumido por las llamas en Ruta 11

Ocurrió en un tramo del interior del departamento Diamante. Bomberos Voluntarios sofocaron las llamas, tras el aviso policial.

08 de agosto de 2025
Uniformados de Comisarías Costa Grande y Las Cuevas, asistieron a la conductora de un automóvil Peugeot 206, que protagonizó un siniestro cuando circulaba por Ruta Provincial N° 11, a la altura del Km. 58.

Se indicó a FM Estación Plus Crespo que la mujer -de 33 años-, debió detenerse por un desperfecto mecánico, generándose prontamente el inicio de fuego, que terminó afectando la totalidad del rodado.

La rápida reacción de la única ocupante, impidió que sufriera lesiones, y las consecuencias se focalizaron en los daños materiales del automóvil.

La sofocación estuvo a cargo de unidades del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes controlaron las llamas y evitaron que se produzca una propagación mayor del fuego hacia los espacios de la banquina, que había comenzado a ser afectada.

