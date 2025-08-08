Un auto fue consumido por las llamas en Ruta 11

Uniformados de Comisarías Costa Grande y Las Cuevas, asistieron a la conductora de un automóvil Peugeot 206, que protagonizó un siniestro cuando circulaba por Ruta Provincial N° 11, a la altura del Km. 58.

Se indicó a FM Estación Plus Crespo que la mujer -de 33 años-, debió detenerse por un desperfecto mecánico, generándose prontamente el inicio de fuego, que terminó afectando la totalidad del rodado.

La rápida reacción de la única ocupante, impidió que sufriera lesiones, y las consecuencias se focalizaron en los daños materiales del automóvil.

La sofocación estuvo a cargo de unidades del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes controlaron las llamas y evitaron que se produzca una propagación mayor del fuego hacia los espacios de la banquina, que había comenzado a ser afectada.