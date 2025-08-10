Plus en Vivo

Un incendio vehicular causó casi pérdidas totales

Así lo calificó Bomberos Voluntarios de Crespo al dimensionar los daños materiales originados por el fuego.

Crespo10 de agosto de 2025
En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:52, el cuartel recibió un aviso de incendio vehicular en calle Santa Fe de esta ciudad.

Se informó a FM Estación Plus Crespo que "inmediatamente se despacharon dos unidades, con un total de 6 efectivos del Cuerpo Activo. Las tareas de extinción se desarrollaron durante aproximadamente 20 minutos, lográndose la total sofocación del fuego".

"El siniestro provocó pérdidas materiales casi totales, en el vehículo afectado", subrayaron desde la entidad de emergencia. Afortunadamente, no hubo víctimas ni personas lesionadas.

