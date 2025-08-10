Un incendio vehicular causó casi pérdidas totales

Reincidente con arresto domiciliario, hallado en una plaza
La Policía de Crespo lo descubrió y tras una breve corrida, fue detenido. El acusado quedó en serio riesgo de perder la modalidad de su pena preventiva.
Así lo calificó Bomberos Voluntarios de Crespo al dimensionar los daños materiales originados por el fuego.
En la madrugada de este domingo, alrededor de las 5:52, el cuartel recibió un aviso de incendio vehicular en calle Santa Fe de esta ciudad.
Se informó a FM Estación Plus Crespo que "inmediatamente se despacharon dos unidades, con un total de 6 efectivos del Cuerpo Activo. Las tareas de extinción se desarrollaron durante aproximadamente 20 minutos, lográndose la total sofocación del fuego".
"El siniestro provocó pérdidas materiales casi totales, en el vehículo afectado", subrayaron desde la entidad de emergencia. Afortunadamente, no hubo víctimas ni personas lesionadas.
Pesaba sobre el ciudadano un pedido de detención reciente. Comisaría Crespo lo entregó a la justicia.
El Concejo Deliberante aprobó el conjunto de condiciones que regirán el cobro de las obras de cordón-cuneta con base compactada y pavimento; como así también cordón-cuneta económico con base de broza-cemento y hormigón H21 armado. Qué contribuyentes estarán alcanzados.
"Se nos fue un gran Pastor de la Iglesia Católica", aseguró el destacado empresario avícola entrerriano, recordando precisamente su importante acción en tiempos de carencias, siendo éste un gran legado del religioso.
La policía de la ciudad formalizó secuestros claves para la Investigación Penal Preparatoria, complementadas con otras incautaciones.
La directora Fernanda Gassmann detalló las actividades y propuestas que centraron el cronograma de un nuevo cumpleaños de la institución educativa.
El trágico siniestro vial ocurrió sobre la Ruta 38. Otros partícipes sufrieron lesiones.