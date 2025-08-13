Plus en Vivo

Eduardo José Hildermann

Necrológicas13 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo

Falleció en Don Cristóbal el día 13 de agosto a la edad de 87 años. Sus restos son velados en sala de calle Urquiza 512 de la ciudad de Ramírez y serán sepultados el día 14 de agosto a las 11:00 hs en el cementerio Evangélico de Ramírez, previo oficio religioso en la sala de velatorio a las 10:30hs.

Hogar de duelo: Don Cristóbal. Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo, sucursal Ramírez.

