Eduardo José Hildermann

Eduardo José HildermannNecrológicas13 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
Falleció en Don Cristóbal el día 13 de agosto a la edad de 87 años. Sus restos son velados en sala de calle Urquiza 512 de la ciudad de Ramírez y serán sepultados el día 14 de agosto a las 11:00 hs en el cementerio Evangélico de Ramírez, previo oficio religioso en la sala de velatorio a las 10:30hs.
Hogar de duelo: Don Cristóbal. Servicio a cargo: Empresa fúnebre Alejandro Lindt E Hijo, sucursal Ramírez.
Miguel Modesto Mendoza
Margarita Marcela Lell
Juan Carlos Bernhard
Héctor Vicente Gassmann
Hortensia Nilda Gassmann Vda. de Mantovani
Va a juicio Leonardo Airaldi, acusado de liderar una red narcoPoliciales/Judiciales10 de agosto de 2025
El ex dirigente de la Sociedad Rural de Diamante, irá a juicio junto a otros 14 acusados que integraban la banda.
Jorge Mario Gómez
Feriado de agosto: ¿Es fin de semana largo?
Este fin de semana incluye un día no laborable con fines turísticos. ¿Que pasará con los “feriados” del 15 y 17 de agosto 2025?
Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagioNacionales12 de agosto de 2025
El Ministerio de Salud indicó cuáles son los síntomas principales de la afección y explicó cómo prevenir contagios
Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica mientras hacía conexiones clandestinas
Un vecino de Concordia falleció luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba conexiones clandestinas en una vivienda. Detalles del caso y a las actuaciones judiciales ordenadas por la Fiscalía.