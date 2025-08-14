Plus en Vivo

Beatriz Consuelo Blanca Vda. de Folmer "Betty"

Falleció el 13 de agosto, a la edad de 90 años. Sus restos son velados en complejo velatorio de calle Ramírez 1032 -Sala A-, y recibirán sepultura el 14 de agosto a las 16:00, en el cementerio de Crespo, previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario a las 15.30 Hs. Hogar de duelo: Sarmiento 1218 - Crespo. Servicio a cargo de empresa fúnebre Alejandro Lindt e Hijo.

