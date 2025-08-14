Herbel: “Se nos escapó por errores, pero jugamos bien contra el campeón”

Básquetbol: derrota de Unión en el debut
Por el primer episodio del Torneo Clausura de la APB, Unión cayó ante Ciclista por 76-69.
Unión de Crespo no pudo comenzar con triunfo su participación en el nuevo torneo de la Asociación Paranaense de Básquetbol, al caer como local ante Ciclista, vigente campeón de la competencia. Tomás Herbel valoró el rendimiento pese a la derrota ante CiclistaDeportes14 de agosto de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
El equipo crespense dominó el marcador durante los tres primeros cuartos, pero errores en el tramo final inclinaron el resultado a favor de la visita.
En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Tomás Herbel analizó el partido y dejó sensaciones encontradas: “Se nos escapó ahí en la última por errores, pero viendo lo que fue el partido, yo creo que estamos bien. Para ser ellos los últimos campeones, nos sentimos bien dentro de la cancha. Se nos escapó por algunas cosas nada más”, comentó.
El jugador reconoció que la inactividad pudo influir, frente a un rival que llega con rodaje del Torneo Federal: “Por ahí un poco contento, pero a la vez no tanto, porque no sirvió para el puntaje final. Ellos vienen con más partidos encima y eso se nota”.
Herbel también lamentó la ausencia de piezas clave en el plantel: “No hay que dejar de nombrar a Alan, nuestro capitán, y a Facu y Joaquín, que nos aportaron bastante en el torneo. Se van a extrañar los tres jugadores”, señaló.
En el plano personal, valoró su aporte ofensivo y el respaldo del equipo: “Siempre sumando de todos lados. Me recibieron muy bien desde que llegué a principios de año. Mi primera casa es Diamantino, pero Unión de Crespo ya es como mi segunda casa”, expresó.
Con este resultado, Unión deberá trabajar en ajustar detalles para revertir el inicio adverso y encarar la próxima fecha con el objetivo de sumar su primera victoria.
