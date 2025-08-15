Plaza de mi barrio: Planifican las intervenciones en el barrio La Paz

Jornadas para profesionales y técnicos en refrigeración
Los días 6 y 7 de septiembre se realizará en Crespo una capacitación sobre “Buenas prácticas en el manejo de gases refrigerantes inflamables”.
En la continuidad del programa participativo 'La Plaza de Mi Barrio', desde la Municipalidad de Crespo planifican las intervenciones en el Barrio La Paz, en espacios verdes ubicados sobre calle Tucumán (entre La Rioja y La Pampa) y Concepción del Uruguay/Concordia.
Las obras que se ejecutaran surgen de instancias participativas de diálogo con los vecinos, quienes acercaron sus propuestas al municipio, para que sean consideradas por los equipos técnicos encargados de llevar adelante los proyectos de diseños que atraviesen todas las edades, para compartir momentos de encuentro, sociabilizar y disfrutar en comunidad en una zona en expansión, cercana a otros barrios antiguos y también nuevos de nuestra ciudad.
También, de manera paralela, se programan intervenciones en otros tres espacios de la ciudad: Parque Infantil ‘San Miguel de Arcángel’ (Güemes y Entre Ríos/Falucho); el parque ubicado en Entre Ríos y Santa Fe; y en el Parque Infantil ‘El Gurisito’ (Avda. Ramírez y Sarmiento).
El intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, recorrieron los sectores de la puesta en marcha del "Plan Integral de Obras" en calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis.
Chicos y grandes disfrutaron de juegos, música, show, actividades y espacios de las Áreas de la Municipalidad de Crespo, el patio gastronómico y de la Feria "Crespo Emprende" con más de 30 expositores en el pabellón de la Fiesta Nacional de la Avicultura (FNA).
Por cuarta vez y tercera de forma consecutiva, la Ciudad de Crespo está primera en el ranking del "Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas".
En el marco del fortalecimiento de políticas públicas de prevención, se llevó a cabo el pasado lunes 4 de agosto el taller Preventores Comunitarios.
Importantes inversiones y mejoras de equipamiento, se realizan con el propósito de contar con un moderno "Centro de Monitoreo" que funciona en Avda. Humberto Seri y Tratado del Pilar.
Habiéndose pasado la presentación normativa a comisión del Concejo Deliberante, el intendente Marcelo Cerutti recibió a dirigentes de la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), que nuclea al SUOYEM Crespo. El secretario general, Mario Barberán, analizó el encuentro.
Un hombre de Viale sufrió lesiones tras una presunta pelea en su vivienda. El damnificado y testigos señalaron a una mujer como autora de la agresión, ocurrida luego de una discusión. La Policía descartó que se tratara de un robo.
La joven crespense partirá hacia Bélgica para participar del "Peace Programme", una experiencia intercultural de tres meses.