Plaza de mi barrio: Planifican las intervenciones en el barrio La Paz

Las obras que se ejecutaran surgen de instancias participativas de diálogo con los vecinos, quienes acercaron sus propuestas al municipio, para que sean consideradas por los equipos técnicos encargados de llevar adelante los proyectos de diseños que atraviesen todas las edades, para compartir momentos de encuentro, sociabilizar y disfrutar en comunidad en una zona en expansión, cercana a otros barrios antiguos y también nuevos de nuestra ciudad.

También, de manera paralela, se programan intervenciones en otros tres espacios de la ciudad: Parque Infantil ‘San Miguel de Arcángel’ (Güemes y Entre Ríos/Falucho); el parque ubicado en Entre Ríos y Santa Fe; y en el Parque Infantil ‘El Gurisito’ (Avda. Ramírez y Sarmiento).