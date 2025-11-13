El municipio extrae eucaliptus dañados de Av. Pesante y prevé nuevas plantaciones

Actualmente trabajan sobre Avenida Esteban Pesante, retirando del lugar los eucaliptos de gran porte seleccionados específicamente por su estado actual de desequilibrio de copa, otros por estar dañados internamente o también por producir quiebras espontáneas de ramas.

“Las intervenciones se realizan de manera planificada y responsable, reemplazando los mismos próximamente por mayor cantidad de especies autóctonas, más adecuadas para el espacio y de acuerdo con lo establecido en la ordenanza de corredores verdes”, informaron desde el municipio.

Asimismo, destacaron que “este año llevamos plantados más de 500 árboles de diferentes especies en diferentes sectores. Contando de esta forma con una variada y rica vegetación que genera una riqueza natural en la ciudad y sus alrededores”.

Desde el municipio aseguraron que “Estas tareas de recambio en la forestación permiten mantener un equilibrio natural, sosteniendo nuestro compromiso de seguir creando conciencia mediante las líneas de ambiente que llevamos adelante desde la gestión de gobierno. Porque consideramos trascendental el cuidado del arbolado urbano y la preservación de las distintas especies que lo componen. Como bien sabemos los árboles son un bien público y como tal deben ser respetados y cuidados de forma adecuada”.