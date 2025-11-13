El municipio extrae eucaliptus dañados de Av. Pesante y prevé nuevas plantaciones

Delegación de Crespo en la 46ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano en Bovril
La 46ª Fiesta Nacional del Gurí Entrerriano, celebrada del 7 al 9 de noviembre en Bovril, fue un evento lleno de talento y orgullo para nuestra ciudad.
La Municipalidad de Crespo lleva adelante tareas de extracción y reemplazo de árboles de gran tamaño que por su estado y antigüedad presentan peligro para la sociedad y la seguridad vial, producto del deterioro externo o interno.Crespo al día13 de noviembre de 2025Estación Plus Crespo
Actualmente trabajan sobre Avenida Esteban Pesante, retirando del lugar los eucaliptos de gran porte seleccionados específicamente por su estado actual de desequilibrio de copa, otros por estar dañados internamente o también por producir quiebras espontáneas de ramas.
“Las intervenciones se realizan de manera planificada y responsable, reemplazando los mismos próximamente por mayor cantidad de especies autóctonas, más adecuadas para el espacio y de acuerdo con lo establecido en la ordenanza de corredores verdes”, informaron desde el municipio.
Asimismo, destacaron que “este año llevamos plantados más de 500 árboles de diferentes especies en diferentes sectores. Contando de esta forma con una variada y rica vegetación que genera una riqueza natural en la ciudad y sus alrededores”.
Desde el municipio aseguraron que “Estas tareas de recambio en la forestación permiten mantener un equilibrio natural, sosteniendo nuestro compromiso de seguir creando conciencia mediante las líneas de ambiente que llevamos adelante desde la gestión de gobierno. Porque consideramos trascendental el cuidado del arbolado urbano y la preservación de las distintas especies que lo componen. Como bien sabemos los árboles son un bien público y como tal deben ser respetados y cuidados de forma adecuada”.
El municipio inició los trabajos de mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia, una obra que busca mejorar la circulación y la seguridad vial de los vecinos que transitan diariamente por la zona.
Desde el martes 11 de noviembre personal municipal realizará trabajos mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia de Crespo.
Por esta fecha, desde el Departamento Ejecutivo Municipal consideró conveniente trasladar el asueto administrativo municipal al lunes 10 de noviembre.
El Maratón de la Avicultura sirvió como ocasión para visibilizar e iniciar la campaña de concientización ‘¡Yo le digo No a la pirotecnia!’, una problemática que afecta tanto a personas como a animales.
La Municipalidad, junto a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional Paraná, anunció el inicio de la carrera de Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial en su extensión áulica de Crespo, ubicada en el Edificio NIDO (Gualeguaychú y Mendoza).
La petición ingresó al Concejo Deliberante de Crespo, a raíz del comportamiento vehicular, principalmente en una intersección de calles.
Más de 20 vecinos de un barrio avalaron la petición, que deberá ser evaluada por los ediles que componen la Comisión de Nomenclatura.
Un hombre y un menor de edad fueron trasladados al Hospital San Francisco de Asís, luego de protagonizar un accidente de tránsito en Crespo.
Por el homicidio del adolescente, sobreseyeron a uno de los acusados y piden la inimputabilidad de otro. Anteriormente, sobre un tercer detenido, la investigación no permitió comprobarle el delito atribuido.
Lleva más de 27 años acompañando a los equipos nacionales y compartiendo anécdotas con los campeones del mundo. Este miércoles visitó Crespo y disfrutó de un tranquilo almuerzo y una cena en un comedor céntrico.