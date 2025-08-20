Plus en Vivo

El crespense Emiliano Stang, después de un nuevo podio, mantiene la ilusión de pelear el título del TC2000

El piloto crespense Emiliano Stang volvió a destacarse en el TC2000 el pasado fin de semana en General Roca, Río Negro, donde logró remontar posiciones y terminar segundo en la final, sumando puntos importantes para el campeonato.

Deportes20 de agosto de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDarío Rodríguez | Estación Plus Crespo
stang emiliano

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Stang repasó lo ocurrido: “Fue un fin de semana que empezó bien, en el primer entrenamiento estuvimos rápidos, pero en el segundo ya no tanto y clasificamos bastante mal, en el puesto nueve, sin mucha velocidad, no entendíamos bien qué pasaba. Por suerte el equipo pudo trabajar para el domingo y tuvimos un gran auto, que nos permitió avanzar del noveno al segundo lugar. Hicimos podio de nuevo, así que estoy contento por cómo recuperamos el auto”.

El crespense, que se mostró satisfecho por el resultado pese a las dificultades iniciales, destacó que lograron detectar el inconveniente que los complicó en clasificación: “Parece que encontramos el problema que tuvimos, así que fue un fin de semana muy positivo, más allá de que se complicó”.

De cara a lo que viene, Stang adelantó: “Ahora se viene dentro de quince días la fecha de Junín, que será con el TC2000 y el Top Race juntos, como la anterior. Esperemos tener buenos resultados. En el Top Race estamos terceros en el campeonato, y en el TC2000 estoy segundo, a un punto de Matías Rossi. Perdimos la punta en esta carrera, pero un punto no es nada. La final da 20 puntos y la clasificación 12, así que es fácil de descontar”.

Finalmente, subrayó su objetivo: “Estamos trabajando para estar muy bien ahora en Junín y pelear en ambos campeonatos”.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Crespo-Sub-18-LIPROME

El voleibol crespense protagonista

Estación Plus Crespo
Deportes19 de agosto de 2025

Sigue la agenda deportiva de las distintas categorías de la Escuela Municipal de Crespo, en diferentes certámenes de voleibol.

Más visto hoy en Estación Plus
Centro comercial Crespo

El Centro Comercial de Crespo renovó autoridades en su asamblea anual

Estación Plus Crespo
Crespo19 de agosto de 2025

En el marco de la asamblea general ordinaria realizada anoche, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo llevó adelante la renovación de su comisión directiva, en un encuentro que contó con la participación de los socios de la institución.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo