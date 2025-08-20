El crespense Emiliano Stang, después de un nuevo podio, mantiene la ilusión de pelear el título del TC2000

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Stang repasó lo ocurrido: “Fue un fin de semana que empezó bien, en el primer entrenamiento estuvimos rápidos, pero en el segundo ya no tanto y clasificamos bastante mal, en el puesto nueve, sin mucha velocidad, no entendíamos bien qué pasaba. Por suerte el equipo pudo trabajar para el domingo y tuvimos un gran auto, que nos permitió avanzar del noveno al segundo lugar. Hicimos podio de nuevo, así que estoy contento por cómo recuperamos el auto”.

El crespense, que se mostró satisfecho por el resultado pese a las dificultades iniciales, destacó que lograron detectar el inconveniente que los complicó en clasificación: “Parece que encontramos el problema que tuvimos, así que fue un fin de semana muy positivo, más allá de que se complicó”.

De cara a lo que viene, Stang adelantó: “Ahora se viene dentro de quince días la fecha de Junín, que será con el TC2000 y el Top Race juntos, como la anterior. Esperemos tener buenos resultados. En el Top Race estamos terceros en el campeonato, y en el TC2000 estoy segundo, a un punto de Matías Rossi. Perdimos la punta en esta carrera, pero un punto no es nada. La final da 20 puntos y la clasificación 12, así que es fácil de descontar”.

Finalmente, subrayó su objetivo: “Estamos trabajando para estar muy bien ahora en Junín y pelear en ambos campeonatos”.