El crespense Emiliano Stang, después de un nuevo podio, mantiene la ilusión de pelear el título del TC2000

Paraná Campaña: Sarmiento ganó y se subió a lo más alto
Se disputó el tercer episodio del Fútbol Chacarero en la rama femenina. El Rojo es líder junto a Unión y se viene el clásico en la próxima fecha.
El piloto crespense Emiliano Stang volvió a destacarse en el TC2000 el pasado fin de semana en General Roca, Río Negro, donde logró remontar posiciones y terminar segundo en la final, sumando puntos importantes para el campeonato.Deportes20 de agosto de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo
En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Stang repasó lo ocurrido: “Fue un fin de semana que empezó bien, en el primer entrenamiento estuvimos rápidos, pero en el segundo ya no tanto y clasificamos bastante mal, en el puesto nueve, sin mucha velocidad, no entendíamos bien qué pasaba. Por suerte el equipo pudo trabajar para el domingo y tuvimos un gran auto, que nos permitió avanzar del noveno al segundo lugar. Hicimos podio de nuevo, así que estoy contento por cómo recuperamos el auto”.
El crespense, que se mostró satisfecho por el resultado pese a las dificultades iniciales, destacó que lograron detectar el inconveniente que los complicó en clasificación: “Parece que encontramos el problema que tuvimos, así que fue un fin de semana muy positivo, más allá de que se complicó”.
De cara a lo que viene, Stang adelantó: “Ahora se viene dentro de quince días la fecha de Junín, que será con el TC2000 y el Top Race juntos, como la anterior. Esperemos tener buenos resultados. En el Top Race estamos terceros en el campeonato, y en el TC2000 estoy segundo, a un punto de Matías Rossi. Perdimos la punta en esta carrera, pero un punto no es nada. La final da 20 puntos y la clasificación 12, así que es fácil de descontar”.
Finalmente, subrayó su objetivo: “Estamos trabajando para estar muy bien ahora en Junín y pelear en ambos campeonatos”.
Se disputó el tercer episodio del Fútbol Chacarero en la rama femenina. El Rojo es líder junto a Unión y se viene el clásico en la próxima fecha.
Sigue la agenda deportiva de las distintas categorías de la Escuela Municipal de Crespo, en diferentes certámenes de voleibol.
Tras la derrota de Sarmiento frente a Arsenal de Viale, Jorge Aguilar analizó el partido y aseguró que el equipo no bajará los brazos. El jugador destacó el buen desempeño en el primer tiempo, valoró la paridad del torneo y remarcó que el objetivo sigue siendo la clasificación.
La Selección jugará su último partido en el estadio Monumental de las Eliminatorias Sudamericanas.
En la jornada del pasado domingo 17, previo a los partidos de primera división, se disputó la tercera fecha de las otras dos categorías mayores.
Boca le ganó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 y volvió al triunfo después de 12 partidos sin poder conseguir los tres puntos.
Falleció a los 85 años en un geriátrico de Paraná. Había recibido libertad condicional por su delicada salud. Su historia marcó el ascenso y la caída de un grupo empresario que dejó más de 1.500 damnificados, un perjuicio millonario al fisco y 200 trabajadores en la calle.
El hombre violó a la víctima desde el nivel inicial hasta los primeros años de la secundaria.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos invertirá casi 263 millones de pesos, para que la localidad cuente con sede propia del servicio de justicia. Se estima que la edificación proyectada estará terminada en unos 8 meses.
En el marco de la asamblea general ordinaria realizada anoche, el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo llevó adelante la renovación de su comisión directiva, en un encuentro que contó con la participación de los socios de la institución.