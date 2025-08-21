Detuvieron a un violento que hostigaba “por celos” a su pareja e ingresó a la fuerza a su casa

Un joven de 30 años fue detenido en San Salvador a raíz de la denuncia realizada en horas de la noche por una mujer víctima de violencia de género, que se presentó en la Comisaría Minoridad y Violencia Familiar.

La denunciante es una mujer de 27 años, con domicilio en calle Julio Malarin de San Salvador. Según contó, venía sufriendo ataques por parte de su pareja de manera reiterativa, “a raíz de celos y hostigamientos”.

En esta oportunidad, la víctima denunció que el violento se retiró del lugar y luego regresó e ingresó por la fuerza a su casa, motivo por el cual también dañó la puerta. Esta situación la asustó y la obligó a retirarse de la vivienda hacia el domicilio de una amiga y radicar la denuncia pertinente.

Con conocimiento de la Fiscalía San Salvador, la Policía concurrió al lugar del hecho a realizar las tareas de rigor y se encontró con el agresor que se hallaba aún allí. Informada la autoridad judicial, se ordenó la aprehensión y alojamiento en sede de la Jefatura de Policía San Salvador a disposición de la magistratura interviniente.