Detuvieron a un violento que hostigaba “por celos” a su pareja e ingresó a la fuerza a su casa

Murió un hombre atropellado en el Acceso Norte de ParanáPoliciales/Judiciales21 de agosto de 2025
La información fue confirmada por fuentes policiales. Investigan el contexto del fatal siniestro
Se trata de un joven de 30 años, quien fue detenido luego de que la chica lo denunciara por hostigamiento. La víctima acudió a la casa de una amiga.Policiales/Judiciales21 de agosto de 2025
Un joven de 30 años fue detenido en San Salvador a raíz de la denuncia realizada en horas de la noche por una mujer víctima de violencia de género, que se presentó en la Comisaría Minoridad y Violencia Familiar.
La denunciante es una mujer de 27 años, con domicilio en calle Julio Malarin de San Salvador. Según contó, venía sufriendo ataques por parte de su pareja de manera reiterativa, “a raíz de celos y hostigamientos”.
En esta oportunidad, la víctima denunció que el violento se retiró del lugar y luego regresó e ingresó por la fuerza a su casa, motivo por el cual también dañó la puerta. Esta situación la asustó y la obligó a retirarse de la vivienda hacia el domicilio de una amiga y radicar la denuncia pertinente.
Con conocimiento de la Fiscalía San Salvador, la Policía concurrió al lugar del hecho a realizar las tareas de rigor y se encontró con el agresor que se hallaba aún allí. Informada la autoridad judicial, se ordenó la aprehensión y alojamiento en sede de la Jefatura de Policía San Salvador a disposición de la magistratura interviniente.
Se trata de Alejo Leonel Warles, un joven conocido con el alias de “Shishi”, fundador de “Al ángulo TV”, una página ilegal que retransmitía partidos de fútbol y Fórmula 1.
