Brigadistas rescatan 30 aves en cautiverio durante un allanamiento

Mientras efectivos de las Brigadas Abigeato del departamento Paraná y Diamante, realizaban procedimientos conjuntos en el marco de esclarecimiento de faenas clandestinas, descubrieron la presencia de aves de la fauna autóctona enjauladas.

Supo FM Estación Plus Crespo que durante un allanamiento en la ciudad de Paraná, detectaron jaulas tramperas y tipo ranchos, que en su interior alojaban 30 aves autóctonas en cautiverio, las que inmediatamente fueron secuestradas para su oportuna liberación.

Las actuaciones por Infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841, plasmaron el hallazgo de 22 Cardenales copete colorado; un Tordo músico; 3 Mixtos; 2 Juan Chiviros; un Boyero pico blanco; y una Reina Mora.

Los ejemplares fueron entregados al Guarda-Fauna honorífico Bruno García, quien estará a cargo del monitoreo de aptitud de cada ave, para asegurar que se encuentren en óptimas condiciones de salud para su subsistencia en el ambiente natural.

El morador es pasible de la sanción administrativa correspondiente, que aplicará el organismo provincial.