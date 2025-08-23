Plus en Vivo

De Diamante a Paraná, por las lesiones en un accidente

Una moto sería el único vehículo partícipe. Los menores a bordo fueron auxiliados por la policía.

Policiales/Judiciales23 de agosto de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
WhatsApp Image 2025-08-23 at 08.16.07

Durante la madrugada de este sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante fueron comisionados hasta calle Moreno antes de Dasso, por un siniestro vial.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que al llegar, constataron un moto dañada, producto de que sus dos ocupantes habían caído al piso. 

Se trataba de dos menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital San José, donde se comprobó que presentaban politraumatismos. El equipo médico decidió derivarlos al Hospital San Martín de Paraná, para una atención de mayor complejidad.

La Fiscalía dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las causas y secuencia, que tendría como único interviniente del siniestro al birrodado involucrado.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo