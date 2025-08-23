De Diamante a Paraná, por las lesiones en un accidente

Durante la madrugada de este sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante fueron comisionados hasta calle Moreno antes de Dasso, por un siniestro vial.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que al llegar, constataron un moto dañada, producto de que sus dos ocupantes habían caído al piso.

Se trataba de dos menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital San José, donde se comprobó que presentaban politraumatismos. El equipo médico decidió derivarlos al Hospital San Martín de Paraná, para una atención de mayor complejidad.

La Fiscalía dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las causas y secuencia, que tendría como único interviniente del siniestro al birrodado involucrado.