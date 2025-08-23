De Diamante a Paraná, por las lesiones en un accidente

Detectan tenencia ilegal de arma de fuego en el ejido de La Picada
Un hombre quedó imputado por la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, después de no superar el control en Operativo Campo Seguro.
Una moto sería el único vehículo partícipe. Los menores a bordo fueron auxiliados por la policía.
Durante la madrugada de este sábado, efectivos del Comando Radioeléctrico de Diamante fueron comisionados hasta calle Moreno antes de Dasso, por un siniestro vial.
Se confirmó a Estación Plus Crespo que al llegar, constataron un moto dañada, producto de que sus dos ocupantes habían caído al piso.
Se trataba de dos menores de edad, quienes fueron trasladados al Hospital San José, donde se comprobó que presentaban politraumatismos. El equipo médico decidió derivarlos al Hospital San Martín de Paraná, para una atención de mayor complejidad.
La Fiscalía dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, para determinar fehacientemente las causas y secuencia, que tendría como único interviniente del siniestro al birrodado involucrado.
Ocurrió casi al amanecer de este sábado y la policía evidenció signos de alcoholización. Bomberos Voluntarios sumaron su asistencia.
La búsqueda de testimonios y el exhaustivo rastrillaje y seguimiento de huellas, permitió establecer una hipótesis con alto grado de certeza. Los indicios colectados orientaban la presunción de autoría hacia ciudadanos del departamento Paraná.
El morador será penado por infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4841. Por la cantidad de ejemplares y el hallazgo de jaulas tramperas, no se descarta que sea con presuntos fines de comercialización.
Una camioneta llegó hasta una ciudad entrerriana, con la clásica comercialización. Un adulto mayor cayó en el ardid. ¿En qué consistía?
Se trata de un micro de larga distancia que venía de Brasil y continuaba su viaje con destino a Mendoza.
A los 65 años, Jorge Soto afrontará un viaje en solitario que pondrá a prueba su resistencia física y mental, con la meta de unir Entre Ríos en bicicleta y demostrar que “nada es imposible”.
En la tarde de este jueves, colisionaron un automóvil y una moto.
En la tarde de este viernes se registró un incendio en una vivienda ubicada en calle Los Plátanos de la ciudad de Crespo.