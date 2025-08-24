Plus en Vivo

Conductor quedó internado tras despiste y vuelco en Ruta 11

Fue derivado desde el departamento Diamante hasta el Hospital San Martín de Paraná. Bomberos voluntarios también brindaron auxilio.

En la madrugada de este domingo, perosnal de Comisaría Aldea Brasilera, fue alertado de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del Km. 19. 

Se confirmó a Estación Plus Crespo que al llegar, constataron el despiste y vuelco de un automóvil Renault Megane, cuyo conductor -un joven de 28 años y vecino de esa localidad-, era el único ocupante. Presentaba diversas lesiones.

Con la colaboración de Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde permanece internado recibiendo atención médica. 

Desde el Ministerio Público Fiscal de Diamante, se dispuso la realización de las tareas propias de accidentología, donde según los primeros indicios no habría intervención de otro rodado. Se determinarán con pericias las causas del siniestro. 

