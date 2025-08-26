Básquet Femenino: triunfo de Unión ante Echagüe

Paraná Campaña: Unión se quedó con el clásico femenino
Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el equipo crespense se quedó con el triunfo por 48-42 tras haber caído en el debut.
Se disputó la segunda fecha del Torneo Clausura organizado por la Asociación Paranaense de Básquet destinado a la rama femenina. En este episodio, Unión recibió al Atlético Echagüe Club quedándose con el triunfo por 48-42.
En el primer período, las visitantes comenzaron más efectivas sacando una diferencia de 5 puntos en el marcador que culminó 11-16. Posteriormente, Unión comenzaría la remontada, quedándose con los otros tres parciales. Al irse al descanso largo, el tablero mostraba un triunfo parcial de Echagüe por 22-20.
La paridad se adueñó del tercer segmento, en el que Unión ganó por solo un punto de diferencia, pero se mantenía abajo en el marcador por 31-30. Ya en el último cuarto, Unión pudo hacerse dueño del partido y del marcador. Las conducidas por Marco Percara ganaron el cuarto por 18-11, dándole el resultado final al marcador de 48-42.
Formaciones
Unión: Janet Córdoba (3), María Celeste Álvarez (3), Camila Wagner (3), Sofía Wolf (24), Juana Wagner, Maira Goette, Martina Folmer, Carolina Lell (5), Melina Buchholz (1), Antonella Frickel (9), Julieta Rodríguez y Lara Regner.
Echagüe: Milena Morato, Ludmila Gonzáles, Luciana Militello (5), Valentina Giménez (4), Lola Vecchio (7), Victoria Mencia, Violeta Martínez, Abril Arellano (16), Malena Vidoz (3), India Mansilla (2) y Francesca Chiappero (5).
Posiciones
Paracao 6
Estudiantes 3
Unión 3
Echagüe 3
Talleres 2
