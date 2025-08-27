Plus en Vivo

Torneo Clausura 2025: cronograma, horarios y árbitros de la fecha 7

La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.

Deportes27 de agosto de 2025
Tras seis duelos disputados, la Zona A del campeonato local es liderada por Estudiantes de La Plata con 12 puntos, mientras que en la Zona B es River quien se encuentra en la cima con las mismas unidades.

Por otro lado, el arbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, este sábado desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain, con la participación de Héctor Paletta en el VAR.

En tanto, el encargado de impartir justicia nacido en González Catán, tendrá la posibilidad de redimirse luego de los fuertes reclamos recibidos en el pasado cruce entre ambos rivales de toda la vida por la Liga Profesional 2024.

El cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura y el árbitro designado para cada partido:

Viernes 29 de agosto

19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A)

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
  • Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
  • Cuarto árbitro: Marcos Recalde
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Jorge Broggi

19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A)

  • Árbitro: Hernán Mastrángelo
  • Árbitro asistente 1: Hugo Paez
  • Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Mariano Negrete
  • VAR: Pablo Dóvalo
  • AVAR: Diego Romero

21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B)

  • Árbitro: Luis Lobo Medina
  • Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
  • Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
  • Cuarto árbitro: Jorge Ethen
  • VAR: Silvio Trucco
  • AVAR: Lucas Cavallero

Sábado 30 de agosto

14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Árbitro asistente 1: Pablo González
  • Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo
  • Cuarto árbitro: Ariel Penel
  • VAR: Hector Paletta
  • AVAR: Diego Verlotta

17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A)

  • Árbitro: Andrés Gariano
  • Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
  • Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
  • Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Nelson Sosa

17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A)

  • Árbitro: Facundo Tello
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
  • Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
  • Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Laura Fortunato

19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
  • Árbitro asistente 2: Julio Fernández
  • Cuarto árbitro: Joaquin Gil
  • VAR: Gastón Monsón Brizuela
  • AVAR: Gastón Suárez

21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B)

  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • Árbitro asistente 1: Diego Bonfá
  • Árbitro asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Damián Rubino
  • VAR: Jorge Baliño
  • AVAR: Matías Bianchi

Domingo 31 de agosto

14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
  • Árbitro asistente 2: José Castelli
  • Cuarto árbitro: Javier Delbarba
  • VAR: José Carreras
  • AVAR: Gisella Trucc0

16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B)

  • Árbitro: Bryan Ferreyra
  • Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
  • Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
  • Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
  • VAR: Fernando Echenique
  • AVAR: Javier Uziga

16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A)

  • Árbitro: Felipe Viola
  • Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Árbitro asistente 2: Carla López
  • Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
  • VAR: Ariel Penel
  • AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 River vs. San Martín SJ (Zona B)

  • Árbitro asistente 1: Juan Mamani
  • Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Juan Cruz Robledo
  • VAR: Germán Delfino
  • AVAR: Mariana De Almeida

21.15 Racing vs. Unión (Zona A)

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
  • Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
  • Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
  • VAR: Álvaro Carranza
  • AVAR: Joaquin Gil

Lunes 1° de septiembre

17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri
  • Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
  • Cuarto árbitro: Diego Ceballos
  • VAR: Fabricio Llobet
  • AVAR: Javier Mihura

19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B)

  • Árbitro: Nicolás Lamolina
  • Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina
  • Árbitro asistente 2: Daiana Milone
  • Cuarto árbitro: Nelson Sosa
  • VAR: Salomé Di Iorio
  • AVAR: Franco Acita.

