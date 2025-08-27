Torneo Clausura 2025: cronograma, horarios y árbitros de la fecha 7

La escuela municipal de atletismo tuvo representantes en el campeonato nacional U16
Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo formaron parte de la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) en el ‘36º Campeonato Nacional U16’.
La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.Deportes27 de agosto de 2025
Tras seis duelos disputados, la Zona A del campeonato local es liderada por Estudiantes de La Plata con 12 puntos, mientras que en la Zona B es River quien se encuentra en la cima con las mismas unidades.
Por otro lado, el arbitro Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el clásico interzonal entre San Lorenzo y Huracán, este sábado desde las 14:45 en el estadio Pedro Bidegain, con la participación de Héctor Paletta en el VAR.
En tanto, el encargado de impartir justicia nacido en González Catán, tendrá la posibilidad de redimirse luego de los fuertes reclamos recibidos en el pasado cruce entre ambos rivales de toda la vida por la Liga Profesional 2024.
El cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura y el árbitro designado para cada partido:
Viernes 29 de agosto
19.00 Banfield vs. Tigre (Zona A)
19.00 Newell’s vs. Barracas Central (Zona A)
21.15 Instituto vs. Independiente (Zona B)
Sábado 30 de agosto
14.45 San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal)
17.00 Central Córdoba vs. Estudiantes (Zona A)
17.00 Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors (Zona A)
19.15 Sarmiento vs. Rosario Central (Zona B)
21.30 Vélez vs. Lanús (Zona B)
Domingo 31 de agosto
14.30 Aldosivi vs. Boca (Zona A)
16.45 Talleres vs. Deportivo Riestra (Zona B)
16.45 Defensa y Justicia vs. Belgrano (Zona A)
19.15 River vs. San Martín SJ (Zona B)
21.15 Racing vs. Unión (Zona A)
Lunes 1° de septiembre
17.00 Gimnasia vs. Atlético Tucumán (Zona B)
19.15 Platense vs. Godoy Cruz (Zona B)
Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el equipo crespense se quedó con el triunfo por 48-42 tras haber caído en el debut.
Al igual que en la Liga Profesional, las decisiones de los árbitros serán comunicadas a todo el estadio.
River Plate sufrió un gol en la última jugada y empató 1-1 ante Lanús por el Torneo Clausura. GOLES
Durante el último fin de semana, se desarrollaron los partidos correspondientes a los octavos de final. Academia Crack derrotó a Coliseo, mientas que San Rafael cayó ante Colón.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
La víctima fatal era oriunda de Larroque y tenía 63 años. Sus familiares dieron cuenta que se había ausentado de la casa con intenciones de quitarse la vida.
Concejales y dirigentes del Frente Más para Entre Ríos, mostraron su posicionamiento después de conocerse una resolución judicial, que establece un peritaje completo del sistema cloacal de Crespo. Cuestionaron que se disminuya el presupuesto para obras públicas vinculadas a Obras Sanitarias.