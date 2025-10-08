Fútbol Femenino: San Rafael ganó y se prende en el lote de arriba

El Club Atlético San Rafael y Belgrano completaron la 6° fecha de la Liga Paranaense de Fútbol Femenino. El partido se había postergado por la participación del elenco paranaense en la final de la Copa “Túnel Subfluvial” durante el fin de semana. El triunfo quedó en manos del plantel “Verde” por 5-1, con dobletes de Candela Hollmann y Carolina Roth, mientras que Abigail Siebenlist completó la goleada.

El plantel estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Yohana Espíndola, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylin Suárez, Candela Hollmann, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Fiorella Jacob, Celeste Correa, Abigail Siebenlist, Jennifer Moreira, Milagros Wendler y María Díaz. DT: Jésica Buch.

Con este resultado, San Rafael se prende en la pelea por los primeros puestos.

La tabla quedó de la siguiente manera:

San Benito (Pná) 15

San Rafael 14

Atl. Paraná 14

San Benito 13

Camioneros 13

Neuquen 12

Academia Crack 11

Belgrano 9

Arenas FC 7

Esc. River 4

Oro Verde 3

Don Bosco 2

Asoc. River 1

Universitario 0

Próxima fecha (7°)

Academia Crack - Universitario

San Rafael - Esc. River

Neuquen - Arenas FC

Atl. Paraná - Don Bosco

Asoc. River - San Benito (Pná)

Belgrano - Camioneros

Oro Verde - San Benito