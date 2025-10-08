Plus en Vivo

Fútbol Femenino: San Rafael ganó y se prende en el lote de arriba

En la noche de este martes San Rafael goleó a Belgrano 5-1 en el partido pendiente por la 6° fecha de la Liga Paranaense.

Deportes08 de octubre de 2025
San Rafael femenino 2025

El Club Atlético San Rafael y Belgrano completaron la 6° fecha de la Liga Paranaense de Fútbol Femenino. El partido se había postergado por la participación del elenco paranaense en la final de la Copa “Túnel Subfluvial” durante el fin de semana. El triunfo quedó en manos del plantel “Verde” por 5-1, con dobletes de Candela Hollmann y Carolina Roth, mientras que Abigail Siebenlist completó la goleada. 

El plantel estuvo integrado por: Melissa Fontana, Sheila Marrón, Yohana Espíndola, Jael Cairo, Melina Schaab, Aylin Suárez, Candela Hollmann, Luana Fischer, Carolina Roth, Abril Mazzoni, Fiorella Jacob, Celeste Correa, Abigail Siebenlist, Jennifer Moreira, Milagros Wendler y María Díaz. DT: Jésica Buch. 

Con este resultado, San Rafael se prende en la pelea por los primeros puestos.

La tabla quedó de la siguiente manera: 

San Benito (Pná) 15
San Rafael 14
Atl. Paraná 14
San Benito 13
Camioneros 13
Neuquen 12
Academia Crack 11
Belgrano 9
Arenas FC 7
Esc. River 4
Oro Verde 3
Don Bosco 2
Asoc. River 1
Universitario 0

Próxima fecha (7°) 

Academia Crack - Universitario
San Rafael - Esc. River
Neuquen - Arenas FC
Atl. Paraná - Don Bosco
Asoc. River - San Benito (Pná)
Belgrano - Camioneros
Oro Verde - San Benito

