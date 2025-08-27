Paraná Campaña: cuarta fecha de la Copa “Gurises”

“Muy contenta por este triunfo”: la palabra de Sofia Wolf después de ganarle a Echagüe
Un partido “palo a palo hasta el final”, según describió la base Sofía Wolf, quien valoró la concentración, los tiros libres y el debut de una juvenil U15.
Se disputó un nuevo episodio en las categorías formativas del Fútbol Chacarero.Deportes27 de agosto de 2025Eric Engel | Estación Plus Crespo
Durante el pasado sábado 23 de agosto, se disputaron partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15 en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de los encuentros válidos a la cuarta fecha.
Zona 1
Cultural Blanco 8-0 Arsenal Verde
Sarmiento Rojo 5-1 Unión Verde
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Cañadita 1-0 Dep. Tabossi
Unión Blanco 1-2 Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC
Zona 3
Viale FBC 4-0 Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande (Postergado)
Libre: Arsenal Blanco
Zona 4
Atl. Hasenkamp 4-1 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-1 Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento
Zona 5
Juv. Unida 3-0 Unión Agrarios
Unión FC 4-0 Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril
Zona 1
Sarmiento Rojo 9
Cultural Celeste 9
Cultural Blanco 3
Arsenal Verde 3
Unión Verde 0
Zona 2
Sarmiento Blanco 9
Unión Blanco 6
Seguí FBC 6
Cañadita 3
Dep. Tabossi 0
Zona 3
Arsenal Blanco 7
Viale FBC 7
Litoral 3
Atl. María Grande 3
Unión de Viale 0
Zona 4
Juv. Sarmiento 7
Atl. Hernandarias 7
Independiente FBC 4
Atl. Hasenkamp 4
Dep. Tuyango 0
Zona 5
Juv. Unida 7
Unión FC 6
Unión Agrarios 4
Dep. Bovril 4
Sauce de Luna 1
Zona 1
Cultural Blanco 3-1 Arsenal Verde
Sarmiento Rojo 4-0 Unión Verde
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Cañadita 4-0 Dep. Tabossi
Unión Blanco 1-2 Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC
Zona 3
Viale FBC 3-1 Unión de Viale
Litoral 0-1 Atl. María Grande
Libre: Arsenal Blanco
Zona 4
Atl. Hasenkamp 4-2 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-1 Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento
Zona 5
Juv. Unida 1-0 Unión Agrarios
Unión FC 0-3 Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril
Zona 1
Cultural Blanco 9
Sarmiento Rojo 6
Arsenal Verde 4
Cultural Celeste 4
Unión Verde 0
Zona 2
Sarmiento Blanco 9
Cañadita 6
Unión Blanco 6
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 0
Zona 3
Atl. María Grande 9
Litoral 6
Arsenal Blanco 3
Viale FBC 3
Unión de Viale 0
Zona 4
Atl. Hasenkamp 9
Independiente FBC 6
Dep. Tuyango 4
Atl. Hernandarias 3
Juv. Sarmiento 1
Zona 5
Juv. Unida 7
Unión Agrarios 5
Dep. Bovril 5
Sauce de Luna 4
Unión FC 0
Zona 1
Cultural Blanco 6-0 Arsenal Verde
Sarmiento Rojo 2-0 Unión Verde
Libre: Cultural Celeste
Zona 2
Cañadita 0-1 Dep. Tabossi
Unión Blanco 6-2 Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC
Zona 3
Viale FBC 3-1 Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande (Postergado)
Libre: Arsenal Blanco
Zona 4
Atl. Hasenkamp 1-1 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-2 Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento
Zona 5
Juv. Unida 1-3 Unión Agrarios
Unión FC 2-2 Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril
Zona 1
Cultural Blanco 9
Unión Verde 6
Sarmiento Rojo 4
Cultural Celeste 3
Arsenal Verde 1
Zona 2
Unión Blanco 9
Dep. Tabossi 7
Sarmiento Blanco 4
Cañadita 3
Seguí FBC 0
Zona 3
Arsenal Blanco 7
Litoral 6
Viale FBC 4
Atl. María Grande 3
Unión de Viale 0
Zona 4
Independiente FBC 7
Dep. Tuyango 7
Atl. Hasenkamp 5
Atl. Hernandarias 1
Juv. Sarmiento 1
Zona 5
Dep. Bovril 7
Unión FC 7
Unión Agrarios 5
Sauce de Luna 2
Juv. Unida 0
Zona 1
Unión Verde - Cultural Blanco
Cultural Celeste - Sarmiento Rojo
Libre: Arsenal Verde
Zona 2
Sarmiento Blanco - Cañadita
Seguí FBC - Unión Blanco
Libre: Dep. Tabossi
Zona 3
Atl. María Grande - Viale FBC
Arsenal Blanco - Litoral
Libre: Unión de Viale
Zona 4
Independiente FBC - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Atl. Hernandarias
Libre: Dep. Tuyango
Zona 5
Sauce de Luna - Juv. Unida
Dep. Bovril - Unión FC
Libre: Unión Agrarios
Un partido “palo a palo hasta el final”, según describió la base Sofía Wolf, quien valoró la concentración, los tiros libres y el debut de una juvenil U15.
En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el Gobierno nacional confirmó que la Televisión Pública no adquirirá los derechos de transmisión del torneo.
La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.
Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo formaron parte de la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) en el ‘36º Campeonato Nacional U16’.
Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.
Por la segunda fecha de la Asociación Paranaense, el equipo crespense se quedó con el triunfo por 48-42 tras haber caído en el debut.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
Concejales y dirigentes del Frente Más para Entre Ríos, mostraron su posicionamiento después de conocerse una resolución judicial, que establece un peritaje completo del sistema cloacal de Crespo. Cuestionaron que se disminuya el presupuesto para obras públicas vinculadas a Obras Sanitarias.
La Fundación LAR desplegará esta semana una agenda de actividades por el Día del Árbol, con jornadas de forestación en escuelas, charlas sobre arbolado urbano y acciones de reforestación en distintas localidades, incluyendo Crespo, Colonia Ensayo, Molino Costa Doll y Libertador San Martín.
La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.