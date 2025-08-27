Paraná Campaña: cuarta fecha de la Copa “Gurises”

Te puede interesar

“Muy contenta por este triunfo”: la palabra de Sofia Wolf después de ganarle a Echagüe Darío Rodríguez | Estación Plus Crespo Deportes 27 de agosto de 2025 Un partido “palo a palo hasta el final”, según describió la base Sofía Wolf, quien valoró la concentración, los tiros libres y el debut de una juvenil U15.

Fútbol: por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial Deportes 27 de agosto de 2025 En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el Gobierno nacional confirmó que la Televisión Pública no adquirirá los derechos de transmisión del torneo.

Torneo Clausura 2025: cronograma, horarios y árbitros de la fecha 7 Deportes 27 de agosto de 2025 La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.

La escuela municipal de atletismo tuvo representantes en el campeonato nacional U16 Estación Plus Crespo Deportes 26 de agosto de 2025 Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo formaron parte de la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) en el ‘36º Campeonato Nacional U16’.

Paraná Campaña: Unión se quedó con el clásico femenino Eric Engel | Estación Plus Crespo Deportes 26 de agosto de 2025 Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.