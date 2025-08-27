Plus en Vivo

Paraná Campaña: cuarta fecha de la Copa “Gurises”

Se disputó un nuevo episodio en las categorías formativas del Fútbol Chacarero.

27 de agosto de 2025
Durante el pasado sábado 23 de agosto, se disputaron partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15 en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. A continuación, el detalle de los encuentros válidos a la cuarta fecha. 

Resultados Sub 11

Zona 1
Cultural Blanco 8-0 Arsenal Verde
Sarmiento Rojo 5-1 Unión Verde
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Cañadita 1-0 Dep. Tabossi
Unión Blanco 1-2 Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC

Zona 3
Viale FBC 4-0 Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande (Postergado)
Libre: Arsenal Blanco

Zona 4
Atl. Hasenkamp 4-1 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-1 Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5
Juv. Unida 3-0 Unión Agrarios
Unión FC 4-0 Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1
Sarmiento Rojo 9
Cultural Celeste 9
Cultural Blanco 3
Arsenal Verde 3
Unión Verde 0

Zona 2
Sarmiento Blanco 9
Unión Blanco 6
Seguí FBC 6
Cañadita 3
Dep. Tabossi 0

Zona 3
Arsenal Blanco 7
Viale FBC 7
Litoral 3
Atl. María Grande 3
Unión de Viale 0

Zona 4
Juv. Sarmiento 7
Atl. Hernandarias 7
Independiente FBC 4
Atl. Hasenkamp 4
Dep. Tuyango 0

Zona 5
Juv. Unida 7
Unión FC 6
Unión Agrarios 4
Dep. Bovril 4
Sauce de Luna 1

Resultados Sub 13

Zona 1
Cultural Blanco 3-1 Arsenal Verde
Sarmiento Rojo 4-0 Unión Verde
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Cañadita 4-0 Dep. Tabossi
Unión Blanco 1-2 Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC

Zona 3
Viale FBC 3-1 Unión de Viale
Litoral 0-1 Atl. María Grande
Libre: Arsenal Blanco

Zona 4
Atl. Hasenkamp 4-2 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 0-1 Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5
Juv. Unida 1-0 Unión Agrarios
Unión FC 0-3 Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 9
Sarmiento Rojo 6
Arsenal Verde 4
Cultural Celeste 4
Unión Verde 0

Zona 2
Sarmiento Blanco 9
Cañadita 6
Unión Blanco 6
Dep. Tabossi 3
Seguí FBC 0

Zona 3
Atl. María Grande 9
Litoral 6
Arsenal Blanco 3
Viale FBC 3
Unión de Viale 0

Zona 4
Atl. Hasenkamp 9
Independiente FBC 6
Dep. Tuyango 4
Atl. Hernandarias 3
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Juv. Unida 7
Unión Agrarios 5
Dep. Bovril 5
Sauce de Luna 4
Unión FC 0

Resultados Sub 15

Zona 1
Cultural Blanco 6-0 Arsenal Verde
Sarmiento Rojo 2-0 Unión Verde
Libre: Cultural Celeste

Zona 2
Cañadita 0-1 Dep. Tabossi
Unión Blanco 6-2 Sarmiento Blanco
Libre: Seguí FBC

Zona 3
Viale FBC 3-1 Unión de Viale
Litoral - Atl. María Grande (Postergado)
Libre: Arsenal Blanco

Zona 4
Atl. Hasenkamp 1-1 Dep. Tuyango
Atl. Hernandarias 1-2 Independiente FBC
Libre: Juv. Sarmiento

Zona 5
Juv. Unida 1-3 Unión Agrarios
Unión FC 2-2 Sauce de Luna
Libre: Dep. Bovril

Posiciones

Zona 1
Cultural Blanco 9
Unión Verde 6
Sarmiento Rojo 4
Cultural Celeste 3
Arsenal Verde 1

Zona 2
Unión Blanco 9
Dep. Tabossi 7
Sarmiento Blanco 4
Cañadita 3
Seguí FBC 0

Zona 3
Arsenal Blanco 7
Litoral 6
Viale FBC 4
Atl. María Grande 3
Unión de Viale 0

Zona 4
Independiente FBC 7
Dep. Tuyango 7
Atl. Hasenkamp 5
Atl. Hernandarias 1
Juv. Sarmiento 1

Zona 5
Dep. Bovril 7
Unión FC 7
Unión Agrarios 5
Sauce de Luna 2
Juv. Unida 0

Próxima fecha (5°)

Zona 1
Unión Verde - Cultural Blanco
Cultural Celeste - Sarmiento Rojo
Libre: Arsenal Verde

Zona 2
Sarmiento Blanco - Cañadita
Seguí FBC - Unión Blanco
Libre: Dep. Tabossi

Zona 3
Atl. María Grande - Viale FBC
Arsenal Blanco - Litoral
Libre: Unión de Viale 

Zona 4
Independiente FBC - Atl. Hasenkamp
Juv. Sarmiento - Atl. Hernandarias
Libre: Dep. Tuyango

Zona 5
Sauce de Luna - Juv. Unida
Dep. Bovril - Unión FC
Libre: Unión Agrarios

