Joaquín Folmer jugará para Hindú de Córdoba en la Liga Argentina de Básquet

Paraná Campaña: cuarta fecha de la Copa “Gurises”
Se disputó un nuevo episodio en las categorías formativas del Fútbol Chacarero.
El Crespense Joaquín Folmer jugará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol con Hindú Club, de Córdoba.Deportes28 de agosto de 2025Estación Plus Crespo
El alero de 1,92 metros, formado en Unión de Crespo y con experiencia en distintos seleccionados argentinos formativos, fue confirmado como una de las caras nuevas para el club de calle Sarmiento de cara al certamen que comenzará en noviembre.
Folmer, nacido el 25 de enero de 2006 en la Capital Nacional de la Avicultura, es una de las promesas que se sumará al equipo cordobés: también se sumará Matías Pikaluk, escolta de 1,88 metros que disputó con el entrerriano el Mundial U19 con la selección argentina. Ambos se incorporarán a los juveniles del club, Renato Fontanetti y Jerónimo González.
“Es entrerriano y tiene 19 años. Hace tres años consecutivos que integra las Selecciones Argentinas U17, U18 y U19 nivel internacional. Hace poco más de un mes disputó el Mundial U19 en Suiza. Se encontraba jugando en Unión de Crespo”, escribieron en la cuenta oficial de la entidad cordobesa que comenzará los entrenamientos el 8 de septiembre.
Por ahora, Hindú ya sabe que contará con dos jugadores experimentados en la base: Tomás Ludueña, con pasado en Barrio Parque, y Santiago Bruno, que viene de jugar en San Isidro de San Francisco.
Además, la H contará con el estadounidense KJ Hinds, de 30 años, con pasado en Norteamérica, Ecuador, Estonia, México. Además, en la última temporada disputó la Liga Sudamericana con Santa Marta de Ecuador.
Por su parte, Santiago Bruera y el ecuatoriano Diego Arroyo formarán parte del plantel como pivotes, publicó La Voz del Interior.
Cabe destacar que Hindú se sumará a otros elencos cordobeses en la Liga Argentina: Barrio Parque y San Isidro (finalista de la temporada pasada), además del debutante Bochas Sports de Colonia Caroya, publicó Análisis.
Un partido “palo a palo hasta el final”, según describió la base Sofía Wolf, quien valoró la concentración, los tiros libres y el debut de una juvenil U15.
En los meses previos a la disputa del Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México, el Gobierno nacional confirmó que la Televisión Pública no adquirirá los derechos de transmisión del torneo.
La fecha 7 del Torneo Clausura 2025 se pondrá en marcha este viernes con una jornada que contará con tres partidos: Newell´s Old Boys – Barracas Central, Banfield – Tigre e Instituto – Independiente.
Cuatro atletas de la Escuela Municipal de Crespo formaron parte de la Selección de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) en el ‘36º Campeonato Nacional U16’.
Durante el último sábado, el “Verde” derrotó como local a Sarmiento y es líder en soledad de la Zona 1.
Ocurrió en Paraná Campaña. El mamífero carnívoro silvestre estaba en cautiverio, en un intento de domesticación por parte de quien fue aprehendido a principios de este mes.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Un grupo de personas arrojó objetos a la camioneta del Presidente en un acto de campaña. Toda la comitiva fue evacuada.
Dos de las empresas que fabrican en la isla ya pusieron en funcionamiento el sistema. Otras lo harán en los próximos días. Todos los detalles del nuevo esquema que le permitirá ahorrar a los consumidores entre 20% y 30%