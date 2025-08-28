Básquetbol: nuevo triunfo de Unión

Se disputó el tercer episodio del Torneo Clausura correspondiente a la Asociación Paranaense de Básquetbol. En Crespo, Unión recibió a Echagüe. El elenco dirigido por Marco Percara se quedó con el triunfo por 88-74, quedando con récord de dos victorias y una derrota.

En el primer período, Unión impuso condiciones y pudo sacar una diferencia de 9 puntos (23-14), con una buena producción goleadora de Rodrigo Gieco que anotó 9 puntos para el Verde. En el segundo cuarto, los visitantes achicaron la diferencia, pero Unión se iba al descanso largo arriba en el marcador 41-37.

Tras el receso, se vio la mejor versión de Unión, que impuso condiciones en todos los sectores de la cancha. Fue el período con la mejor producción goleadora de Unión y la peor de Echagüe. El Verde se llevó el parcial por 26-9. Y si bien el último cuarto fue favorable a los paranaenses, no alcanzó para la remontada. El resultado final fue de 88-74 para los locales.

Formaciones

Unión (88): Santiago Gelroth (3), Elías Jaime, Francisco Folmer (22), Martiniano Morales (7), Juan Saluzzio, Tomás Herbel (4), Rodrigo Gieco (23), Juan Pablo Folmer (15), Juan Copetti, Alan Cardozo (6) y Manuel Robles (8). DT: Marco Percara.

Echagüe (74): Nicolás Gil, Enzo Facelli (2), Juan Planas (7), Francisco Gasparrini, Pablo Lamagni, Román Ise (17), Farid Cura (1), Pablo Taborda, Bruno Caminos (5), Juan Pablo Guestrin (2), Agustín Caminos (21) y Pablo Pastori (19). DT: Daniel Godoy.

Otros resultados

Talleres 67-76 Recreativo

Patronato 64-67 Rowing

Estudiantes 77-74 Quique

Sionista 60-59 Ciclista

Olimpia 72-61 Paracao

Libre: San Martín

Posiciones

Estudiantes 6

Olimpia 6

Unión 5

Sionista 5

Recreativo 4

Rowing 4

Paracao 4

Quique 3

Patronato 3

Ciclista 3

Echagüe 3

Talleres 3

San Martín 2

Próxima fecha (4°)

Paracao - Unión

Estudiantes - Olimpia

Talleres - Sionista

San Martín - Patronato

Recreativo - Echagüe

Rowing - Quique

Libre: Ciclista