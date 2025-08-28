Básquetbol: nuevo triunfo de Unión

Joaquín Folmer jugará para Hindú de Córdoba en la Liga Argentina de Básquet
Por la tercera fecha de la Asociación Paranaense, el Verde derrotó a Echagüe por 88-74.
Se disputó el tercer episodio del Torneo Clausura correspondiente a la Asociación Paranaense de Básquetbol. En Crespo, Unión recibió a Echagüe. El elenco dirigido por Marco Percara se quedó con el triunfo por 88-74, quedando con récord de dos victorias y una derrota.
En el primer período, Unión impuso condiciones y pudo sacar una diferencia de 9 puntos (23-14), con una buena producción goleadora de Rodrigo Gieco que anotó 9 puntos para el Verde. En el segundo cuarto, los visitantes achicaron la diferencia, pero Unión se iba al descanso largo arriba en el marcador 41-37.
Tras el receso, se vio la mejor versión de Unión, que impuso condiciones en todos los sectores de la cancha. Fue el período con la mejor producción goleadora de Unión y la peor de Echagüe. El Verde se llevó el parcial por 26-9. Y si bien el último cuarto fue favorable a los paranaenses, no alcanzó para la remontada. El resultado final fue de 88-74 para los locales.
Unión (88): Santiago Gelroth (3), Elías Jaime, Francisco Folmer (22), Martiniano Morales (7), Juan Saluzzio, Tomás Herbel (4), Rodrigo Gieco (23), Juan Pablo Folmer (15), Juan Copetti, Alan Cardozo (6) y Manuel Robles (8). DT: Marco Percara.
Echagüe (74): Nicolás Gil, Enzo Facelli (2), Juan Planas (7), Francisco Gasparrini, Pablo Lamagni, Román Ise (17), Farid Cura (1), Pablo Taborda, Bruno Caminos (5), Juan Pablo Guestrin (2), Agustín Caminos (21) y Pablo Pastori (19). DT: Daniel Godoy.
Talleres 67-76 Recreativo
Patronato 64-67 Rowing
Estudiantes 77-74 Quique
Sionista 60-59 Ciclista
Olimpia 72-61 Paracao
Libre: San Martín
Estudiantes 6
Olimpia 6
Unión 5
Sionista 5
Recreativo 4
Rowing 4
Paracao 4
Quique 3
Patronato 3
Ciclista 3
Echagüe 3
Talleres 3
San Martín 2
Paracao - Unión
Estudiantes - Olimpia
Talleres - Sionista
San Martín - Patronato
Recreativo - Echagüe
Rowing - Quique
Libre: Ciclista
