Con un Armani heroico, River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina

El arquero del Millonario Franco Armani atajó los penales de Lucas Gamba y Valentín Fascendini, para darle el pase a su equipo a la siguiente instancia del campeonato.

Para el elenco comandado por Marcelo Gallardo convirtieron Juan Fernando Quintero, Miguel Borja, Facundo Colidio y Gonzalo Montiel, mientras que Lucas Martínez Quarta envió su remate por encima del travesaño.

En tanto, para los dirigidos por Leonardo Madelón anotaron Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Agustín Colazo.

Con este resultado, el conjunto riverplatense enfrentará a Racing en los cuartos de final, con fecha y sede a confirmar, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del campeonato y pelear por el título.

En el primer tiempo reinó la paridad tanto en el juego como en el resultado. Si bien los de Núñez tuvieron las ocasiones más claras de gol, no pudieron romper el cero por las intervenciones de Matías Tagliamonte, arquero del Tatengue.

Primero, fue clave al tapar un remate del mediocampista Giuliano Galoppo y luego se anticipó al delantero Maximiliano Salas cuando este quedaba solo frente al arco.

Ya en el complemento, el desarrollo del encuentro continuó de la misma manera, con situaciones para convertir para ambos elencos, pero sin la efectividad necesaria para abrir el marcador. River fue quien más tuvo la posesión del balón y quien más disparos al arco ejecutó.

A los 23 minutos, toda La Banda le reclamó penal al árbitro Andrés Gariano luego de una supuesta sujeción hacia Gonzalo Montiel, por parte de Mateo Del Blanco, al momento de querer empujar la pelota al fondo de la red tras un pase de Marcos Acuña.

El final del cotejo vivió momentos emocionantes con una ocasión clara para cada equipo en cuestión de segundos. Primero, Tagliamonte contuvo un remate a quemarropa para defender el arco de Unión, mientras que Nicolás Palavecino quedó solo frente a Franco Armani, pero su disparo se fue encima del travesaño.

De esta manera, el resultado no sufrió modificaciones en el tiempo regular y debió definirse desde los doce pasos.

Síntesis de River – Unión por los octavos de final de la Copa Argentina:

Copa Argentina 2025

Octavos de final

River 0 (4) – (3) 0 Unión

Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza)

Árbitro: Andrés Gariano

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Ignacio Fernández; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia, Franco Fragapane. DT: Leonardo Madelón.

Cambios en el segundo tiempo: 19m Juan Fernando Quintero por Ignacio Fernández (R); 24m Lucas Gamba por Cristian Tarragona (U); 30m Augusto Solari por Julián Palacios (U); 30m Santiago Lencina por Giuliano Galoppo (R); 37m Nicolás Palavecino por Franco Fragapane (U); 37m Agustín Colazo por Marcelo Estigarribia (U); 38m Juan Portillo por Enzo Pérez (R); 38m Facundo Colidio por Maximiliano Salas (R); 38m Miguel Borja por Sebastián Driussi (R).

Penales anotados: Mauricio Martínez (U); Juan Fernando Quintero (R); Mauro Pittón (U); Miguel Borja (R); Facundo Colidio (R); Agustín Colazo (U); Gonzalo Montiel (R).

Penales errados: Lucas Gamba (U); Lucas Martínez Quarta (R); Valentín Fascendini (U).