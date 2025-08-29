Buscan a una mujer de 61 años que no regresó a su casa en San Benito

Buscan a Silvia Estela González, de 61 años, quien se ausentó este jueves de su domicilio en la ciudad de San Benito. Fue su hijo, el fotógrafo Felipe Barbera, quien radicó la denuncia de búsqueda en la comisaría de la localidad.

En su exposición, Barbera explicó que "en la mesa de la vivienda encontraron el celular de su madre, con un mensaje de WhatsApp para su familia". Además, un vecino aseguró haberla visto salir de la casa alrededor de las 15:25 del jueves, caminando por calle Carrillo en dirección norte. No se supo cómo estaba vestida.

La mujer mide 1,60 metros de altura, es de contextura delgada, tiene el pelo corto blanco (canoso), tez clara y ojos azules.

“Se tramitan las directivas junto a Fiscalía y, además, se irradió el pedido de búsqueda a través del 911 y a otras dependencias policiales”, indicó a Elonce el subjefe de la comisaría de San Benito, Alejandro Franco. No se descarta la incorporación de canes de rastreo para ampliar el operativo.

El funcionario policial también señaló que no es la primera vez que González se ausenta de su domicilio y precisó que se encuentra bajo tratamiento psicológico.