Murió un joven motociclista tras chocar con un auto

Allanaron la habitación del presunto doble femicida: arma, dinero y elementos claves
Se presume que se trata del arma homicida, con la que habría asesinado a su ex pareja y ex suegra. También una pista trascendente para la búsqueda de Palacio.
Un joven motociclista perdió la vida en un grave accidente ocurrido en la noche de este domingo, en la intersección de calles Labalta y Santa Teresita de Concepción del Uruguay.Policiales/Judiciales13 de octubre de 2025
Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un joven en horas de la noche de este domingo, en la ciudad de Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió en la intersección de calles Labalta y Santa Teresita, donde, por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta y un automóvil colisionaron violentamente.
De acuerdo a versiones extraoficiales, dos personas circulaban en la motocicleta al momento del impacto. Producto de la colisión, uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar.
Tras el siniestro, efectivos de la Departamental Uruguay y de la División Criminalística trabajaron en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del accidente.
Ocurrió durante un operativo de control. La joven conductora no pudo continuar su marcha.
Una inmensa extensión es rastrillada a la vera del camino, que se presume recorrió el Toyota Corolla, al menos en ese departamento.
Había sido derivada al Hospital San Martín de Paraná.
El ministro de Seguridad y Justicia hizo una afirmación que vincula un horroroso hecho en Córdoba, con una desesperada búsqueda en Entre Ríos. El chófer podría haber sido una víctima colateral del plan.
Se trata de un uruguayo, sospechado de los femicidios de su ex mujer y ex suegra, para llevarse a su hijo de 5 años, que fue encontrado junto a él en un hotel entrerriano.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Por algún motivo, Martín Sebastián Palacio -chofer de viajes ejecutivos-, no cruzó el enlace Rosario - Victoria, que le demandaba el viaje contratado por su pasajero. ¿Quién manejaba entonces?
Autoridades del orden público identificaron a la conductora embistente.
