Murió un joven motociclista tras chocar con un auto

Un joven motociclista perdió la vida en un grave accidente ocurrido en la noche de este domingo, en la intersección de calles Labalta y Santa Teresita de Concepción del Uruguay.

Policiales/Judiciales13 de octubre de 2025
Un trágico siniestro vial se cobró la vida de un joven en horas de la noche de este domingo, en la ciudad de Concepción del Uruguay. El hecho ocurrió en la intersección de calles Labalta y Santa Teresita, donde, por causas que aún se intentan establecer, una motocicleta y un automóvil colisionaron violentamente.

De acuerdo a versiones extraoficiales, dos personas circulaban en la motocicleta al momento del impacto. Producto de la colisión, uno de los ocupantes perdió la vida en el lugar.

Tras el siniestro, efectivos de la Departamental Uruguay y de la División Criminalística trabajaron en el sitio para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del accidente.

