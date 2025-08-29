Automóvil sin conductor se metió en una escuela

Un Volkswagen Senda -que se encontraba en un taller mecánico-, se movió cuando estaba sin conductor y provocó un siniestro. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, sólo daños materiales, confirmaron a Estación Plus Crespo.

El hecho se produjo a las 17:00 de este viernes, en la institución educativa ubicada en calle Intendente Gonzales 2975, de Concepción del Uruguay.

El dueño del vehículo -un hombre de 87 años-, manifestó a la policía que su auto se encontraba en un taller mecánico frente a la institución y que los operarios se habrían olvidado de poner el freno de mano.

El automóvil comenzó a ir marcha atrás. hasta terminar pasando el portón escolar, en un horario en el que no había alumnos ni docentes en el lugar.

La policía de la Comisaría Cuarta y personal de Tránsito Municipal se hicieron presentes para realizar las actuaciones de rigor. El propietario del vehículo presentó la documentación al día y también arribó la supervisora de la entidad, para constatar los daños.