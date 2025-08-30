Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA: "Estoy viendo mucho menos fútbol"

Hockey sobre césped: Cultural tuvo acción en sus 3 categorías
La entidad “Celeste” se enfrentó a Atlético Hasenkamp en las categorías juveniles. La actividad se llevó a cabo en Paraná.
El entrenador del combinado argentino habló sobre la desconexión y su relación con el fútbol tras la experiencia de ganar el mundial.Deportes30 de agosto de 2025
En la semana previa a la participación del seleccionado argentino en la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador campeón del Mundo y bicampeón de América, Lionel Scaloni, se mostró reflexivo y contó que aprendió a “desenchufarse” y a “ser entrenador en los momentos que realmente tocan”.
El DT de 47 años admitió estar “bastante light” y reconoció que vio “pocos partidos” del Mundial de Clubes en una entrevista introspectiva con AFA Estudio, el canal oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.
La charla se dio antes de la última doble fecha FIFA previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que Argentina recibirá a Venezuela y cerrará la ventana visitando a Ecuador.
Calmo y relajado, como es habitual, pero con una mirada más introspectiva sobre su persona, Scaloni comentó que “estar viendo un partido y estar con la familia a la vez es imposible”.
El entrenador explicó que, tras seis años al frente del seleccionado, aprendió a desenchufar y ver menos partidos. “Sigo mirando, pero ya no me pongo a ver Matienzo de Pujato contra Atlético de Pujato como antes”, dijo, y señaló que aunque quería mirar los partidos, al día siguiente el cuerpo técnico le enviaba resúmenes con los momentos de los jugadores argentinos.
Scaloni reconoció que “después de Qatar ya estaba un poco saturado”, aunque prefirió no profundizar en el tema.
Recordando su forma de vivir hace unos años, relató: “Antes, si estaba en una ciudad y no llegaba a un partido, me volvía loco”. Admitió que llegó a manejar a altas velocidades para no perderse los encuentros que quería ver, porque no podía “perder ni un minuto del partido”.
Con la experiencia acumulada en la dirección técnica, el exjugador dejó en claro que “se necesita desconectar y tener una vida también”, porque si no, “no hacés las cosas de la misma manera”.
En ese sentido, añadió que no se puede “ver un partido y estar con la familia a la vez”, ya que puede pasar que “te hable un ser querido y le respondés cualquier cosa, o no retenés la información”. Aprendió que no se pueden hacer dos cosas a la vez y, sobre todo, que hay que ser entrenador en los momentos que realmente le tocan.
La selección argentina de fútbol para amputados igualó sin goles en el tercer partido de la fase de grupos en la Copa América que se disputa en San Pablo. En el plantel nacional se destaca la participación del crespense Alan Villanueva, que busca junto al equipo uno de los tres pasajes al Mundial 2026 en Costa Rica.
River avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer en definición por penales por 4-3 a Unión de Santa Fe, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, en un partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
La AFA confirmó la lista definitiva de la Selección argentina para la doble fecha de Eliminatorias
Por la tercera fecha de la Asociación Paranaense, el Verde derrotó a Echagüe por 88-74.
El Crespense Joaquín Folmer jugará la próxima temporada de la Liga Argentina de Básquetbol con Hindú Club, de Córdoba.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Dos automóviles impactaron sobre Ruta 12, a la altura del acceso Pte. Raúl Alfonsín.
Estaba siendo intensamente buscada. La justicia entrerriana abrió una investigación por autodeterminación.
Dos vehículos -conducidos por un médico y un empleado de una obra social-, sufrieron serios daños materiales.
El ilícito se perpetró en momentos en que el negocio estaba cerrado al público. Positivo allanamiento en la morada de un sospechoso.