Scaloni, en la previa a la última fecha FIFA: "Estoy viendo mucho menos fútbol"

En la semana previa a la participación del seleccionado argentino en la última fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador campeón del Mundo y bicampeón de América, Lionel Scaloni, se mostró reflexivo y contó que aprendió a “desenchufarse” y a “ser entrenador en los momentos que realmente tocan”.

El DT de 47 años admitió estar “bastante light” y reconoció que vio “pocos partidos” del Mundial de Clubes en una entrevista introspectiva con AFA Estudio, el canal oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

La charla se dio antes de la última doble fecha FIFA previa al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en la que Argentina recibirá a Venezuela y cerrará la ventana visitando a Ecuador.

Calmo y relajado, como es habitual, pero con una mirada más introspectiva sobre su persona, Scaloni comentó que “estar viendo un partido y estar con la familia a la vez es imposible”.

El entrenador explicó que, tras seis años al frente del seleccionado, aprendió a desenchufar y ver menos partidos. “Sigo mirando, pero ya no me pongo a ver Matienzo de Pujato contra Atlético de Pujato como antes”, dijo, y señaló que aunque quería mirar los partidos, al día siguiente el cuerpo técnico le enviaba resúmenes con los momentos de los jugadores argentinos.

Scaloni reconoció que “después de Qatar ya estaba un poco saturado”, aunque prefirió no profundizar en el tema.

Recordando su forma de vivir hace unos años, relató: “Antes, si estaba en una ciudad y no llegaba a un partido, me volvía loco”. Admitió que llegó a manejar a altas velocidades para no perderse los encuentros que quería ver, porque no podía “perder ni un minuto del partido”.

Con la experiencia acumulada en la dirección técnica, el exjugador dejó en claro que “se necesita desconectar y tener una vida también”, porque si no, “no hacés las cosas de la misma manera”.

En ese sentido, añadió que no se puede “ver un partido y estar con la familia a la vez”, ya que puede pasar que “te hable un ser querido y le respondés cualquier cosa, o no retenés la información”. Aprendió que no se pueden hacer dos cosas a la vez y, sobre todo, que hay que ser entrenador en los momentos que realmente le tocan.