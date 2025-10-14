Jugaron las formaciones Sub 12 de la Escuela Municipal de Crespo

El elenco Sub 12 inicial blanco se presentó en el estadio de Sionista. Las crespenses vencieron a las locales (2-0) y perdieron ante Libertador San Martín (2-0).

El equipo estuvo integrado por: Morena Müller, Alma Marchesi, Trinidad Goette, Francisca Ramírez, Camila Folmer, Candela Bikaluk, Ana Julia Schneider, Valentina Haberkorn, Agustina Fehlauer Villaroel y María Paula Hergenreder. DT: Aixa Rey.

Mientras que, la formación de Sub 12 avanzado, se trasladó a la cancha de Atlético Neuquén en el sur de la capital provincial. Ahí las crespenses superaron a las locales (2-0) y perdieron frente a Rowing -varones- (2-1), Unión Agrarios Cerrito -varones- (2-0) y Patronato (2-0).

La EMC estuvo representada por: Helena Regner, Valentina Prediger, Sofía Figueroa Díaz, Sofía Randisi, Alfonsina Maneiro, Alma Wolk, Virginia Martínez, Paulina Busson, Delfina Bernhardt y Luana Serfas. DT: Mauro Holdstein.