Jugaron las formaciones Sub 12 de la Escuela Municipal de Crespo

Fútbol Femenino: triunfo de la Academia Crack y San Rafael por Liga Paranaense
Por la séptima fecha del certamen liguista, el triunfo de ambos planteles, los mantiene como protagonistas en la fase regular.
Los planteles de la categoría Sub 12 de la Escuela Municipal de Crespo tuvieron actividad el último fin de semana, en el marco del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Voleibol.
El elenco Sub 12 inicial blanco se presentó en el estadio de Sionista. Las crespenses vencieron a las locales (2-0) y perdieron ante Libertador San Martín (2-0).
El equipo estuvo integrado por: Morena Müller, Alma Marchesi, Trinidad Goette, Francisca Ramírez, Camila Folmer, Candela Bikaluk, Ana Julia Schneider, Valentina Haberkorn, Agustina Fehlauer Villaroel y María Paula Hergenreder. DT: Aixa Rey.
Mientras que, la formación de Sub 12 avanzado, se trasladó a la cancha de Atlético Neuquén en el sur de la capital provincial. Ahí las crespenses superaron a las locales (2-0) y perdieron frente a Rowing -varones- (2-1), Unión Agrarios Cerrito -varones- (2-0) y Patronato (2-0).
La EMC estuvo representada por: Helena Regner, Valentina Prediger, Sofía Figueroa Díaz, Sofía Randisi, Alfonsina Maneiro, Alma Wolk, Virginia Martínez, Paulina Busson, Delfina Bernhardt y Luana Serfas. DT: Mauro Holdstein.
