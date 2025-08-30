Este domingo, Corrientes elige gobernador, legisladores provinciales e intendentes

Este domingo 31 de agosto, los correntinos irán a las urnas para elegir gobernador y vicegobernador, renovar parte del Senado y la Cámara de Diputados provinciales y definir autoridades en 73 municipios. Corrientes es una de las provincias que decidió desdoblar sus comicios, por lo que la ciudadanía a volver a votar el 26 de octubre para diputados nacionales.

Con 950.575 electores habilitados, la normativa provincial permite votar a todos los ciudadanos nativos, por opción o naturalizados mayores de 18 años que no estén inhabilitados.

La elección de gobernador se define por mayoría: quien obtenga más del 45% de los votos afirmativos o el 40% con al menos 10 puntos de ventaja sobre el segundo, será proclamado. De no alcanzarse esos umbrales, habrá balotaje el 21 de septiembre.

Elecciones en Corrientes: siete fórmulas en pugna para conducir el ejecutivo El oficialismo, bajo la alianza Vamos Corrientes, presenta como candidato a gobernador al actual intendente de Ituzaingó y hermano del gobernador Gustavo Valdés, Juan Pablo Valdés, y Néstor Pedro Braillard Poccard, vicegobernador que busca la reelección.