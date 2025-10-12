Tres ganadores del Siempre Sale se llevaron más de $102 millones y el Quini 6 ya supera los $6.300 millones

Las ventas minoristas pyme descendieron 4,2% interanual en septiembreInformación General12 de octubre de 2025
CAME informó que los rubros más afectados fueron textil e indumentaria, seguido de bazar, decoración, y muebles.
Ningún ganador en las categorías principales; el pozo para el próximo sorteo superará los $6.300 millones. Los números.Información General12 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
Tres apostadores resultaron ganadores del sorteo del “Siempre Sale” del Quini 6, realizado este domingo 12 de octubre de 2025, y se llevaron más de $102.000.000 cada uno.
Tradicional: 43-06-29-16-25-04. Vacante $1.582.344.131.
La Segunda: 43-12-18-00-28-29. Vacante: $650.000.000.
Revancha: 37-09-34-12-01-02. Vacante $3.093.478.398.
Siempre Sale: 17-33-01-25-06-12. Hay 3 ganadores y cada uno cobrará $102.115.012,50. Son oriundos de Amstrong, provincia de Santa Fe; Mar del Plata, en Buenos Aires y en Formosa capital.
Con los pozos principales acumulados, el próximo sorteo del Quini 6 ofrecerá un total estimado de $6.300.000.000, una cifra récord que vuelve a despertar expectativa entre los apostadores de todo el país.
Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.
El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.
El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.
A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.
La Bolsa de Comercio de Rosario estima 23 millones de toneladas de trigo, el mayor volumen de los últimos años. Desde el sector productivo advierten sobre los desafíos de calidad y la necesidad de ampliar los mercados externos.
Se rueda un proyecto fílmico, que atraviesa la vida y obra de Jorge Bergoglio, el primer Papa latinoamericano. Esteban Cadoche, director de la película, compartió detalles.
"Acaí" ya se encuentra en libertad y recorre los montes chaqueños protegidos. Este ejemplar hembra, fue liberada en el marco del proyecto de suplementación de la especie, calificada "Monumento Natural" de nuestro país.
La líder opositora venezolana, proscripta por el régimen de Nicolás Maduro, fue reconocida por su lucha por la democracia en Venezuela.
Tuvieron cinco aciertos en el sorteo Siempre Sale, que repartió millones entre jugadas confeccionadas en 10 provincias argentinas. Todos los números.
El 138° aniversario de Aldea María Luisa se celebrará con un acto oficial el sábado y una gran jornada festiva el domingo en el Predio de la Posta. Habrá inauguraciones, más de 400 expositores, gastronomía local, música en vivo y una amplia convocatoria vecinal para disfrutar en familia.
La ciencia forense reveló un dato que modifica toda la investigación. El informe preliminar de autopsia determina que la joven tuvo una muerte violenta, pero no un disparo de arma de fuego.
Se dedica a hacer viajes ejecutivos, lo que lo trajo hasta esta provincia. ¿Dónde está?, es el enigma que una minuciosa investigación policial, pretende responder. Los detalles.
El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".