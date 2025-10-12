Plus en Vivo

Tres ganadores del Siempre Sale se llevaron más de $102 millones y el Quini 6 ya supera los $6.300 millones

Ningún ganador en las categorías principales; el pozo para el próximo sorteo superará los $6.300 millones. Los números.

Información General12 de octubre de 2025Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo
563288-quini-206-20millonario

Tres apostadores resultaron ganadores del sorteo del “Siempre Sale” del Quini 6, realizado este domingo 12 de octubre de 2025, y se llevaron más de $102.000.000 cada uno.

Los números:

Tradicional: 43-06-29-16-25-04. Vacante $1.582.344.131.

La Segunda: 43-12-18-00-28-29. Vacante: $650.000.000.

Revancha: 37-09-34-12-01-02. Vacante $3.093.478.398.

Siempre Sale: 17-33-01-25-06-12.  Hay 3 ganadores y cada uno cobrará $102.115.012,50. Son oriundos de Amstrong, provincia de Santa Fe; Mar del Plata, en Buenos Aires y en Formosa capital.

Con los pozos principales acumulados, el próximo sorteo del Quini 6 ofrecerá un total estimado de $6.300.000.000, una cifra récord que vuelve a despertar expectativa entre los apostadores de todo el país.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
WhatsApp Image 2025-10-11 at 12.02.01

María Luisa cumplió 138 años: "Celebramos otro aniversario progresando y creciendo sin pausa", destacó el intendente Schonfeld

Estación Plus Crespo
Entre Ríos11 de octubre de 2025

El acto central concentró inauguraciones y un repaso de los más recientes logros de la comunidad. El intendente Pablo Schonfeld precisó que en la localidad "se han invertido aproximadamente 170 millones de pesos", y subrayó: "Todo con recursos del municipio y muchas horas de trabajo de nuestro personal; para lograr este presente con la modernidad que los tiempos imponen".

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo