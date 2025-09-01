Feller participó del Seminario Hy Line con una delegación de 30 asistentes

Celebrá el Día de las Infancias con 6 cuotas sin interés de Tarjeta Mutual
Cabaña Avícola Feller formó parte del Seminario Internacional Hy Line, realizado en Foz de Iguazú, con una delegación de 30 participantes entre productores, técnicos y profesionales. La iniciativa reflejó una vez más el compromiso de la empresa en facilitar espacios de capacitación e intercambio para sus clientes y profesionales propios y vinculados a la actividad.Empresariales01 de septiembre de 2025Estación Plus Crespo
Helen Motta, Gerente Gral. de Cabaña Avícola Feller, destacó que “estas instancias permiten fortalecer la sinergia entre proveedor y cliente, ya que ofrecen la oportunidad de aprender juntos, compartir desafíos y consolidar vínculos a partir de experiencias compartidas”.
Destacó, asimismo, el compromiso de la delegación que encabezó y la importancia de estas capacitaciones para estar a la vanguardia en un sector competitivo y que requiere actualización permanente.
El encuentro, II seminario Hy line White para América Latina, que convocó a más de 300 asistentes de diversos países, dejó aprendizajes técnicos de gran valor que resumimos en los comentarios de tres asistentes que cuentan con experiencia y trayectoria profesional.
Para el MV Eduardo Godano, fue una experiencia que combinó conceptos sanitarios, de manejo y de selección genética, con la posibilidad de estrechar lazos con colegas y productores de diferentes países. “Además de los contenidos, lo inolvidable fue poder compartir unos días de trabajo y camaradería con el equipo”, resaltó.
Oscar Scorenco, Ovobrand, también subrayó la calidad del seminario: “Las charlas fueron dinámicas y muy interesantes, lo que las hizo aún más enriquecedoras. La organización estuvo a la altura y, sobre todo, el contacto con gente del sector nos permitió conocer otras realidades. Es importante destacar el esfuerzo de Feller y de todo su equipo para hacerlo posible”.
Otro de los participantes, el MV Juan Cruz Wagner, resumió la vivencia con entusiasmo: “La experiencia es excelente, con jornadas de capacitación y actualización de conceptos que hacen crecer este negocio, junto al vínculo con el grupo de viaje y el resto de los participantes de Latinoamérica. Siempre muy agradecido de que me participen en estos eventos, y de traer ideas para llevar a la práctica del día a día”.
Con esta destacada asistencia, Cabaña Avícola Feller reafirma su liderazgo en la formación técnica y la construcción de relaciones sólidas, creando experiencias que combinan conocimiento, cercanía y proyección para el futuro de la avicultura.
En un gesto de compromiso con la comunidad, la Cooperativa La Ganadera realizó una importante donación económica a cuatro instituciones emblemáticas de la ciudad de General Ramírez, como resultado del reciente Remate Anual de Reproductores realizado el pasado domingo.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se trata del conductor, quien resultó expulsado del vehículo durante el siniestro.
Un nuevo millonario se consagró este domingo gracias al Quini 6. Un solo apostador acertó la totalidad de los números de la modalidad Revancha y se adjudicó un premio de $1.732.334.000, según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe, organismo encargado de la realización del sorteo.