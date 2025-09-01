Argentina quedó cuarta en la Copa América de Fútbol Amputados y se quedó sin Mundial

Paraná Campaña: quinta fecha en la Copa Gurises
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
La Selección Argentina de fútbol para amputados finalizó en la cuarta posición de la Copa América disputada en San Pablo, Brasil, y no logró clasificarse al Mundial 2026 que se jugará en Costa Rica.
En el partido por el tercer puesto, el conjunto nacional cayó ante Colombia por 3 a 1, resultado que lo dejó afuera de los tres boletos en juego para la cita mundialista. Entre los integrantes del seleccionado argentino se encuentra el crespense Alan Villanueva, quien formó parte de la competencia continental.
Con este desenlace, los clasificados por Sudamérica al próximo Mundial serán Brasil, que se consagró campeón de la Copa América, Uruguay, subcampeón, y Colombia, que se quedó con el tercer lugar.
En el resto de la tabla de posiciones, Venezuela venció 6-0 a Chile y se quedó con el quinto puesto, mientras que Ecuador superó 2-0 a Perú y finalizó séptimo.
De esta manera, la Argentina no podrá estar presente en Costa Rica 2026, quedando fuera de la máxima cita del fútbol amputado mundial.
Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.
River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Con tantos de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 15 puntos. GOLES.
Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.
La fecha de la "Liga Chacarera" por la Copa Profesor Mario Asaad, se pospuso por las copiosas lluvias.
El entrenador del combinado argentino habló sobre la desconexión y su relación con el fútbol tras la experiencia de ganar el mundial.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Se trata del conductor, quien resultó expulsado del vehículo durante el siniestro.
Un nuevo millonario se consagró este domingo gracias al Quini 6. Un solo apostador acertó la totalidad de los números de la modalidad Revancha y se adjudicó un premio de $1.732.334.000, según confirmaron desde la Lotería de Santa Fe, organismo encargado de la realización del sorteo.