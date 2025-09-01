Plus en Vivo

Argentina quedó cuarta en la Copa América de Fútbol Amputados y se quedó sin Mundial

El seleccionado argentino finalizó cuarto en la Copa América de San Pablo y no logró clasificar al Mundial de Costa Rica 2026. Entre los integrantes del plantel estuvo el crespense Alan Villanueva.

Deportes01 de septiembre de 2025Darío Rodríguez | Estación Plus CrespoDarío Rodríguez | Estación Plus Crespo
seleccion amputados 20225

La Selección Argentina de fútbol para amputados finalizó en la cuarta posición de la Copa América disputada en San Pablo, Brasil, y no logró clasificarse al Mundial 2026 que se jugará en Costa Rica.

En el partido por el tercer puesto, el conjunto nacional cayó ante Colombia por 3 a 1, resultado que lo dejó afuera de los tres boletos en juego para la cita mundialista. Entre los integrantes del seleccionado argentino se encuentra el crespense Alan Villanueva, quien formó parte de la competencia continental.

Con este desenlace, los clasificados por Sudamérica al próximo Mundial serán Brasil, que se consagró campeón de la Copa América, Uruguay, subcampeón, y Colombia, que se quedó con el tercer lugar.

En el resto de la tabla de posiciones, Venezuela venció 6-0 a Chile y se quedó con el quinto puesto, mientras que Ecuador superó 2-0 a Perú y finalizó séptimo.

De esta manera, la Argentina no podrá estar presente en Costa Rica 2026, quedando fuera de la máxima cita del fútbol amputado mundial.

