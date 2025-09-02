Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

En medio de la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, el fútbol argentino tiene una nueva edición de la Supercopa Argentina, que en este caso enfrenta a Vélez y a Central Córdoba, en busca de un nuevo título.

Se trata de la edición 2025 que enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024; y Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina 2024.

Los equipos justamente repetirán la final de esa Copa Argentina que lo tuvo como campeón al “Ferroviario”, en su primer título en Primera División.