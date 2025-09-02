Cuándo y quiénes juegan la Supercopa Argentina 2025

La selección argentina ya se entrenó con la mirada puesta en Venezuela y EcuadorDeportes02 de septiembre de 2025
El combinado nacional, a falta de varios miembros de la nómina, tuvo su primera práctica de cara a la doble fecha.
El fútbol argentino tiene una nueva final este fin de semana, en medio de la fecha FIFA.Deportes02 de septiembre de 2025
En medio de la fecha FIFA por las Eliminatorias Sudamericanas, el fútbol argentino tiene una nueva edición de la Supercopa Argentina, que en este caso enfrenta a Vélez y a Central Córdoba, en busca de un nuevo título.
Se trata de la edición 2025 que enfrentará a Vélez Sarsfield, campeón de la Liga Profesional 2024; y Central Córdoba de Santiago del Estero, campeón de la Copa Argentina 2024.
Los equipos justamente repetirán la final de esa Copa Argentina que lo tuvo como campeón al “Ferroviario”, en su primer título en Primera División.
El combinado nacional, a falta de varios miembros de la nómina, tuvo su primera práctica de cara a la doble fecha.
Durante el pasado sábado 30 de agosto, se jugaron los partidos correspondientes a las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15.
Durante el último sábado, las chicas del Verde vencieron 10-0 a Seguí FBC y aumentan su diferencia con respecto a sus inmediatos perseguidores.
El seleccionado argentino finalizó cuarto en la Copa América de San Pablo y no logró clasificar al Mundial de Costa Rica 2026. Entre los integrantes del plantel estuvo el crespense Alan Villanueva.
River Plate venció 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2025. Con tantos de Santiago Lencina y Maximiliano Salas, el equipo de Marcelo Gallardo alcanzó los 15 puntos. GOLES.
Boca venció este domingo como visitante por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio José María Minella.
Un sumario administrativo reveló que un empleado del Hospital “Dr. Francisco Castaldo” de María Grande, recibió un beneficio previsional desde 2010 y, a la vez, siguió cobrando su salario hasta 2015. El gobierno provincial decidió su cesantía y le exige la devolución del dinero
Un insólito episodio se registró en el Túnel Subfluvial Uranga-Sylvestre Begnis: una persona fue captada caminando. El Ente Subfluvial y su protocolo.
Se trata de un hombre oriundo de la ciudad de Crespo. La Policía acudió al lugar tras el llamado de vecinos que lo vieron insconciente, en el ingreso al espacio verde ubicado en zona sureste de Paraná.