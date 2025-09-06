Colonia Avellaneda: desde un auto balearon a un joven y se produjo una persecución policial

Dos ocupantes de moto con lesiones, tras un choque en Strobel
La unidad de menor porte impactó con una camioneta y se produjeron dos derivaciones hospitalarias.
El operativo finalizó con un detenido y el secuestro de una pistola. Hospitalizaron en Paraná al lesionado.Policiales/Judiciales06 de septiembre de 2025
Momentos de tensión y sangre se vivieron este viernes por la noche, en la localidad de Colonia Avellaneda, donde una persona a bordo de un vehículo VW Bora le efectuó varias detonaciones a un joven de 27 años, que impactaron dos de ellos en el brazo y tórax.
El hecho ocurrió alrededor de las 23.45. Ante estos disparos, el joven lesionado fue derivado inmediatamente al hospital San Martín de Paraná.
El rápido accionar policial de la División Homicidios que se encontraba cerca, en conjunto con personal de Comisaría Colonia Avellaneda, procedieron a una persecución del vehículo.
Al darle alcance, el conductor salió corriendo y arrojó un morral, pero luego de unos metros fue aprehendido por personal de Homicidios, consignó Ahora. Asimismo, se pudo apreciar que en el morral llevaba una pistola .22 con cartuchería en cargador y recámara.
El fiscal dispuso la detención de este joven que resultó tener 25 años, además del secuestro del vehículo y el arma de fuego, entre otras medidas procesales.
La unidad de menor porte impactó con una camioneta y se produjeron dos derivaciones hospitalarias.
Una pueblada en Calabacilla -municipio de Estancia Grande-, fue la modalidad para exigir al Intendente y al Jefe de Policía, más seguridad. "Queremos vivir sin miedo", señalaron al amenazar con cortar una ruta.
El ex Jefe de Comisaría Basavilbaso, Lorenzo Ramallo, fue destituido de su cargo y expulsado de la fuerza, luego de que se confirmara la sentencia que lo condenó a tres años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua por malversar fondos públicos.
Un trágico accidente ocurrió en la mañana de este jueves, alrededor de las 7:00, en la Ruta nacional 18, a la altura del acceso a Jubileo.
El conductor de uno de los rodados de menor porte murió, tras un choque protagonizado por dos motos y un auto en Victoria.
Un camión recolector, un auto y una moto protagonizaron un accidente en calle Blas Parera. Cinco personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de 6 y 13 años. Fueron trasladados al hospital San Martín y al San Roque
La investigación se inició con la denuncia del Consejo General de Educación (CGE) por rendiciones de cuenta falsas por parte del administrador de cuatro escuelas públicas de gestión privada que giran bajo la órbita del Arzobispado de Paraná.
Este jueves 4 de septiembre se concretó un hecho histórico para La Agrícola Regional: la primera exportación directa de nuez pecán desde la Planta Acopiadora e Industrializadora de Crespo.
El hombre quedó alojado en la Jefatura Departamental y la Fiscalía ordenó pericias de la División Científica en el lugar.
Una caída, y el fuerte dolor que sufre por el impacto contra un guardarraíl, lo obligaron a tomar la decisión. El ciclista se encuentra bien, asistido por su familia, pero decidió suspender el desafío que había encarado. Se confirmó que producto del impacto sufrió triple fractura de costillas.