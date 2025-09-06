Colonia Avellaneda: desde un auto balearon a un joven y se produjo una persecución policial

Momentos de tensión y sangre se vivieron este viernes por la noche, en la localidad de Colonia Avellaneda, donde una persona a bordo de un vehículo VW Bora le efectuó varias detonaciones a un joven de 27 años, que impactaron dos de ellos en el brazo y tórax.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.45. Ante estos disparos, el joven lesionado fue derivado inmediatamente al hospital San Martín de Paraná.

El rápido accionar policial de la División Homicidios que se encontraba cerca, en conjunto con personal de Comisaría Colonia Avellaneda, procedieron a una persecución del vehículo.

Al darle alcance, el conductor salió corriendo y arrojó un morral, pero luego de unos metros fue aprehendido por personal de Homicidios, consignó Ahora. Asimismo, se pudo apreciar que en el morral llevaba una pistola .22 con cartuchería en cargador y recámara.

El fiscal dispuso la detención de este joven que resultó tener 25 años, además del secuestro del vehículo y el arma de fuego, entre otras medidas procesales.