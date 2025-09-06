Plus en Vivo

Colonia Avellaneda: desde un auto balearon a un joven y se produjo una persecución policial

El operativo finalizó con un detenido y el secuestro de una pistola. Hospitalizaron en Paraná al lesionado.

Policiales/Judiciales06 de septiembre de 2025
colonia-avellaneda-persecucion-detenido-1

Momentos de tensión y sangre se vivieron este viernes por la noche, en la localidad de Colonia Avellaneda, donde una persona a bordo de un vehículo VW Bora le efectuó varias detonaciones a un joven de 27 años, que impactaron dos de ellos en el brazo y tórax.

El hecho ocurrió alrededor de las 23.45. Ante estos disparos, el joven lesionado fue derivado inmediatamente al hospital San Martín de Paraná.

El rápido accionar policial de la División Homicidios que se encontraba cerca, en conjunto con personal de Comisaría Colonia Avellaneda, procedieron a una persecución del vehículo.

Al darle alcance, el conductor salió corriendo y arrojó un morral, pero luego de unos metros fue aprehendido por personal de Homicidios, consignó Ahora. Asimismo, se pudo apreciar que en el morral llevaba una pistola .22 con cartuchería en cargador y recámara.

El fiscal dispuso la detención de este joven que resultó tener 25 años, además del secuestro del vehículo y el arma de fuego, entre otras medidas procesales.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus
soto viernes

El ciclista Jorge Soto debió abandonar la travesía por Entre Ríos

Estación Plus Crespo
Crespo05 de septiembre de 2025

Una caída, y el fuerte dolor que sufre por el impacto contra un guardarraíl, lo obligaron a tomar la decisión. El ciclista se encuentra bien, asistido por su familia, pero decidió suspender el desafío que había encarado. Se confirmó que producto del impacto sufrió triple fractura de costillas.

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo