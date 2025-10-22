Plus en Vivo

Tras meses de investigación, la policía de Hasenkamp detiene a un hombre por reiterados delitos

El hombre detenido tiene delitos cometidos en Buenos Aires. En la localidad de Hasenkamp había realizado tres hechos delictivos. Quedó alojado en Paraná.

Policiales/Judiciales22 de octubre de 2025
Este martes al mediodía, personal de la Comisaría de Hasenkamp concretó la detención de un hombre, en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía de Investigación y Litigio, a cargo de Evangelina Santana. La medida se enmarca en una causa por reiterados hechos delictivos que venían siendo investigados desde hace meses.

La orden de detención fue librada tras una serie de diligencias llevadas adelante por la fuerza policial, que incluyeron allanamientos, secuestros de elementos probatorios y registros fílmicos. Estas actuaciones permitieron reunir pruebas suficientes para sustentar la autoría del detenido en los hechos investigados.

Además, se constató que el individuo contaba con un historial de causas abiertas por delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires, lo que reforzó la decisión judicial de avanzar con la detención.

El procedimiento culminó con el traslado del detenido a la Alcaidía de Paraná, donde quedó a disposición de la Justicia. En el operativo también se secuestraron dos teléfonos celulares, que serán peritados como parte de la investigación.

Desde la Fiscalía destacaron el trabajo sostenido de los equipos policiales y judiciales, que permitió avanzar hacia una medida que busca brindar mayor tranquilidad a la comunidad de Hasenkamp.

