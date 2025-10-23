Camionero crespense sufrió el voraz incendio de la carga que transportaba

En la Ruta Nacional 34, a la altura de La Rubia, provincia de Santa Fe, por causas a determinar se generó un foco ígneo de importante magnitud. Promediando las 16:00, un transporte cargado con fardos de papel, ardió en llamas. Afortunadamente, el chofer -oriundo de Crespo-, no sufrió heridas ni tampoco resultaron lesionados otros usuarios que hayan estado circulando en proximidad, pudo saber Estación Plus Crespo.

El chasis y la carga se vieron seriamente afectadas, pese a los esfuerzos de Bomberos Voluntarios de Arrufó, quienes acudieron de inmediato ante el aviso reportado por efectivos de seguridad santafesina.

El conductor logró salir a tiempo y ponerse a resguardo, a instancias de avanzar vorazmente las llamas, favorecidas por el viento reinante. Afortunadamente resultó ileso, pero las pérdidas son de cuantía, ya que el fuego consumió gran parte de la carga y la estructura del camión con acoplado. Las causas son materia de investigación.

El corte de tránsito se mantuvo durante cierto tiempo en forma total, siendo necesaria la medida adoptada, para proteger a los ocupantes de eventuales vehículos que atravesaran ese sector; mientras que ya en el atardecer, se efectuó un paso asistido, mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de enfriamiento y limpieza de la calzada.