Camionero crespense sufrió el voraz incendio de la carga que transportaba

Dotaciones de bomberos trabajaron en la sofocación, sobre un tramo santafesino de la Ruta 34, pero dado el alto nivel de combustión del material que trasladaba, el fuego consumió la estructura del camión.

Crespo23 de octubre de 2025
En la Ruta Nacional 34, a la altura de La Rubia, provincia de Santa Fe, por causas a determinar se generó un foco ígneo de importante magnitud. Promediando las 16:00, un transporte cargado con fardos de papel, ardió en llamas. Afortunadamente, el chofer -oriundo de Crespo-, no sufrió heridas ni tampoco resultaron lesionados otros usuarios que hayan estado circulando en proximidad, pudo saber Estación Plus Crespo.

El chasis y la carga se vieron seriamente afectadas, pese a los esfuerzos de Bomberos Voluntarios de Arrufó, quienes acudieron de inmediato ante el aviso reportado por efectivos de seguridad santafesina.

El conductor logró salir a tiempo y ponerse a resguardo, a instancias de avanzar vorazmente las llamas, favorecidas por el viento reinante. Afortunadamente resultó ileso, pero las pérdidas son de cuantía, ya que el fuego consumió gran parte de la carga y la estructura del camión con acoplado. Las causas son materia de investigación.

El corte de tránsito se mantuvo durante cierto tiempo en forma total, siendo necesaria la medida adoptada, para proteger a los ocupantes de eventuales vehículos que atravesaran ese sector; mientras que ya en el atardecer, se efectuó un paso asistido, mientras los equipos de emergencia realizaban las tareas de enfriamiento y limpieza de la calzada.

