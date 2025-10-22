Plus en Vivo

Intensa búsqueda de Carlos Oscar Steinle en Paraná y Crespo

Su localización es uno de los objetivos que persigue una investigación policial en curso. Piden a la población reportar cualquier dato de interés a la dependencia más cercana.

Crespo22 de octubre de 2025
Steinle

Desde la dependencia policial emplazada en la intersección de Juan Báez y Arroyo Tuyuca, de la ciudad de Paraná, se llevan adelante intensas diligencias para localizar a Carlos Oscar Steinle, un crespense que urge encontrar en el marco de una investigación, supo Estación Plus Crespo.

Familiares de la mujer denunciante activaron un acompañamiento a la fuerza policial, en el rastreo que persigue dar con su paradero; mientras que efectivos ya concluyeron con otras averiguaciones vinculadas a atenciones médicas, de interés para la causa.

Quienes mantengan contacto o visualicen a este hombre, como así también quienes hayan tomado conocimiento en los últimos días de cualquier información de interés, se solicita hacer saber a la delegación policial más cercana o al abonado gratuito 101. 

 

Elecciones Crespo 03

No habrá clases en el turno mañana de las escuelas donde se vote

Estación Plus Crespo
Crespo22 de octubre de 2025

El Consejo General de Educación (CGE) dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.

755816-192315-whatsapp-20image-202021-09-09-20at-2012-06-22-20pm_0

Electores de Crespo: ¿Quiénes votan mesa por mesa?

Estación Plus Crespo
Crespo20 de octubre de 2025

Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.

Caso Guillermo Ramírez

Caso Guillermo Ramírez: Se aguardan informes claves de cara al pedido de remisión a Juicio

Estación Plus Crespo
Policiales/Judiciales21 de octubre de 2025

Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.

