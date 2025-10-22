Intensa búsqueda de Carlos Oscar Steinle en Paraná y Crespo

Desde la dependencia policial emplazada en la intersección de Juan Báez y Arroyo Tuyuca, de la ciudad de Paraná, se llevan adelante intensas diligencias para localizar a Carlos Oscar Steinle, un crespense que urge encontrar en el marco de una investigación, supo Estación Plus Crespo.

Familiares de la mujer denunciante activaron un acompañamiento a la fuerza policial, en el rastreo que persigue dar con su paradero; mientras que efectivos ya concluyeron con otras averiguaciones vinculadas a atenciones médicas, de interés para la causa.

Quienes mantengan contacto o visualicen a este hombre, como así también quienes hayan tomado conocimiento en los últimos días de cualquier información de interés, se solicita hacer saber a la delegación policial más cercana o al abonado gratuito 101.