Causa Waigel: El 17 de noviembre comenzará la subasta de dos partes de inmueble céntrico en Crespo

Intensa búsqueda de Carlos Oscar Steinle en Paraná y Crespo
Su localización es uno de los objetivos que persigue una investigación policial en curso. Piden a la población reportar cualquier dato de interés a la dependencia más cercana.
El Síndico Valentín Cerini confirmó las condiciones en que se llevará adelante el remate, que promete ser una importante liquidación de bienes, como para recaudar fondos para la masa de acreedores.Crespo22 de octubre de 2025Estación Plus Crespo
A mediados del próximo mes, la causa de Quiebra de la empresa Miguel Waigel y Cía. S.A., transitará otra interesante instancia, que los acreedores aguardan con expectativas.
El Síndico Ctdor. Valentín Cerini, precisó a Estación Plus Crespo: "Mediante una nueva resolución, el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Paraná, dispuso subastar dos partes de un inmueble ubicado en pleno centro de Crespo, donde supo funcionar la Casa Central de la fallida. Son dos matrículas inmuebles, cuya salida es por Avda. Belgrano N° 1452 -entre San Martín y 25 de Mayo-, frente a la plaza principal de la ciudad. Uno tiene una superficie de unos 288 metros cuadrados y el otro de 420 metros cuadrados aproximadamente".
En cuanto a los fragmentos de inmuebles, el profesional comentó: "Tienen características que los hacen atractivos, porque están ubicados en pleno corazón de Crespo, con dimensiones interesantes también. Creo que el tiempo transcurrido no afecta en sí su valor. Lo que por allí uno lamenta, son los años que llevó poder subastar este inmueble en todas sus partes; pero hubo un montón de complicaciones, que tuvimos que ir solucionando y superando, hasta llegar a estas condiciones técnicas y legales que propician la subasta".
El Síndico señaló que "se estableció que sean subastados como una sola unidad, es decir ambas matrículas inmuebles juntas". La decisión guarda lógica si se considera que no presentan salidas independientes, sino que un fragmento de inmueble indefectiblemente encadena su llegada al exterior mediante la salida del otro fragmento a subastar.
"La subasta tiene prevista una duración de 5 días hábiles. Específicamente se determinó desde las 8:00 del 17 de noviembre hasta las 9:00 del 26 noviembre de 2025", apuntó Cerini a este medio y continuó: "Como se ha venido haciendo con inmuebles anteriores, rige la Subasta Judicial Electrónica del Poder Judicial de Entre Ríos, debiendo inscribirse los interesados en la página oficial y en dicho plazo, efectuar de manera digital las ofertas".
El remate será sin base económica. Aunque la justicia marcó el incremento que podrá hacer cada oferente, según diferentes tramos. Con mayor claridad, el profesional explicó: "La primer oferta se fijó en $25 millones y en esa cantidad hasta llegar a los $75 millones. A partir de entonces, los ofrecimientos deberán subir de a $15 millones, hasta llegar a los $135 millones. Un tercer tramo iría desde ese monto, con ascensos de a $10 millones hasta alcanzar los $185 millones. Y finalmente, de a $1 millón se podrá seguir escalando hasta cerrarse la puja".
Finalmente, el contador hizo saber que el dinero que genere esta liquidación de bienes, ingresa al depósito bancario de la Sucursal Tribunales, correspondiente a esta causa; y se mantiene a plazo fijo hasta tanto se autorice una nueva distribución de fondos el año próximo.
La presencia policial se mantendrá hasta la jornada en que un penado regrese a la costa del Uruguay.
Primera convocatoria concurso- talleres escuela primaria N° 187 NINA
El Consejo General de Educación (CGE) dispuso, mediante la circular Nº 17, que el lunes 27 de octubre no se dictarán clases en el turno mañana en aquellas escuelas que sean utilizadas como centros de votación durante las elecciones generales del domingo 26 de octubre.
En el Campo de Deportes Yapeyú, niños del proyecto municipal "Deportes en los Barrios" y del grupo "Amigos del Campito" disfrutaron de un encuentro recreativo que fortaleció la integración a través del fútbol.
Con el estreno de la Boleta Única Papel, en 9 escuelas de la planta urbana crespense se estarán eligiendo diputados y senadores nacionales por Entre Ríos. ¿Dónde te corresponde votar conforme la actual distribución? Accedé a la búsqueda alfabética o automática digital.
Autoridades de la Municipalidad de Crespo y de la empresa Geosk SRL firmaron el boleto de compra-venta de un terreno en el Parque Industrial Crespo.
El hombre de 34 años se accidentó en la zona del Lago Salto Grande, en cercanías al Club Náutico, de la ciudad de Santa Ana.
Su muerte se contextualiza en un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. "Entendemos que ya es momento de que el cuerpo sea entregado a la familia, para que reciba su sepelio", afirmó el abogado querellante, Nélson Schlotahuer, quien dio detalles de la causa. Qué sugerencias dejó en su reunión con el Comité para la Prevención de Torturas de Entre Ríos.
El Servicio Meteorológico Nacional anunció que siete departamentos del oeste de Entre Ríos serán afectados por tormentas fuertes entre la madrugada y la mañana del viernes 24 de octubre.
